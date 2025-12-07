La moneda de 1 céntimo que vale 6.000 euros: la puedes tener en casa y nadie sabe que es un tesoro

Hay monedas que pasan de mano en mano sin que nadie repare en ellas y otras que, por pura casualidad, terminan escondidas en un cajón durante años. A veces ni recordamos de dónde salieron. Monedas que alguien guardó por si acaso, o porque venían de un viaje, o simplemente porque apenas tienen valor y no queremos llevarla en el bolsillo. Y, sin embargo, algunas de ellas pueden convertirse, de la noche a la mañana, en una sorpresa difícil de creer. Es el caso de la moneda de 1 céntimo italiano del que ahora habla todo el mundo.

Lo curioso es que no estamos ante una pieza antigua ni ante un objeto pensado para coleccionistas. Nada de eso. Es una simple moneda de 1 céntimo de la primera época del euro, de 2002, pero con un par de errores que lo han llevado a alcanzar precios que se van muchísimo más allá de su valor facial. Y lo mejor es que podría estar en cualquier casa sin que su dueño tenga la menor idea. El mundo de la numismática funciona así: una moneda que parece idéntica al resto puede costar unas vacaciones enteras si presenta el fallo adecuado. Y en el caso que nos ocupa, se trata de una moneda que cumple eso con creces.

La moneda de 1 céntimo que vale 6.000 euros

La famosa moneda italiana de 1 céntimo que puede alcanzar ahora un valor de 6.000 euros, tiene dos particularidades. La más evidente, es que no mide lo que debería. Un céntimo normal tiene 16,22 milímetros, pero este llega a 18,75 mm y pesa 2,3 gramos. Por lo que a simple vista parece más una moneda de 2 céntimos que de 1.

Pero el diseño es lo que hace que tenga ese valor de 6.000 euros. Y es que en lugar de llevar el Castel del Monte, que es lo que le corresponde a los 1 céntimo italianos, aparece la Mole Antonelliana, el dibujo de los 2 céntimos. Un cruce de elementos que sólo se dio, según los expertos, en unas 100 monedas. Ahí está entonces la clave: pocas unidades, dos errores combinados y mucho interés en el mercado. Todo ello, que parece poca cosa, hace que la moneda en cuestión se convierta en un pequeño tesoro.

Cómo saber si tienes una sin necesidad de ser experto

No hace falta ser numismático para intuir que algo no cuadra. La mayoría de personas que se toparon con una notaron, simplemente, que el céntimo parecía demasiado grande.

Puntos básicos a comprobar:

Si tiene la Mole Antonelliana (que pertenece a los 2 céntimos).

Si el diámetro es más grande de lo habitual.

de lo habitual. Si el peso también es mayor.

Con esos tres indicios ya merece la pena que un especialista la revise. Porque, desde luego, no es una moneda que convenga tirar de vuelta al monedero.

Por qué algunas monedas valen miles de euros y otras no

En numismática, el valor no se decide solo por la antigüedad. Hay varios factores que actúan como algo determinante:

Que haya muy pocas unidades.

Que tengan un error de acuñación claro y verificable.

claro y verificable. Que estén en un estado decente, o al menos reconocible.

o al menos reconocible. Que tengan detrás una historia curiosa o un contexto especial.

En el caso de este céntimo italiano, se juntan varios elementos: un error técnico, un lote muy reducido y el hecho de que se fabricó en plena implantación del euro, un momento ya histórico en sí mismo.

Otros errores que valen una pequeña fortuna

La moneda de 1 céntimo italiana no es la única moneda que ha disparado su valor por un fallo de fábrica. Un ejemplo reciente es la moneda lituana de 2 euros de 2021. Apenas 500 piezas salieron con un detalle equivocado en el canto: donde debía leerse el lema de Lituania, aparecía el del himno de Letonia.

A simple vista nadie lo notaría, pero los coleccionistas sí. Algunas se han llegado a vender por más de 2.000 euros. Y todo por una frase mal grabada.

En definitiva conviene revisar los céntimos que tenemos en casa, dado que aunque no es probable que tengamos este céntimo con valor de 6.000 euros, tampoco sería imposible. Muchas personas guardaron monedas de los primeros años del euro sin mayor motivo. Además muchos han viajado a Italia, o sin hacerlo, dado que las monedas se mueven constantemente por toda la UE, así que tal vez llegó a nuestras manos uno de estos céntimos y lo hemos dejado en un monedero, en un cajón o lo metimos en una hucha. Y es posible entonces que sin saberlo, tengamos entre nuestras cosas una pieza valorada en miles de euros.

La recomendación de los expertos es sencilla: si un céntimo te parece más grande o distinto, no lo pases por alto. Y si lleva un edificio que no te suena, menos todavía. Puede que no sea nada. O puede que estés sosteniendo en la mano una moneda que sí, es de un céntimo, pero tal vez alguien estaría dispuesto a pagar varios miles de euros.