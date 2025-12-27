Cada vez más españoles viven de alquiler… pero no por elección: así ha cambiado la forma de independizarse en solo diez años

La dificultad para independizarse ya no es algo tan sólo generacional. El acceso al alquiler se ha convertido en una carrera de fondo en la que cada vez participan más familias, más jóvenes y más trabajadores que, aun con ingresos estables, no logran encontrar un piso a un precio asumible. Y el último análisis del portal Idealista vuelve a poner números a una realidad que se repite en todas las comunidades: la competencia crece, la oferta sigue sin despegar y conseguir vivienda es hoy un proceso mucho más complicado que hace una década.

El mercado lleva mucho tiempo tensionado y es un problema que no ha parado de crecer, y que se refleja en detalles como el hecho de que los anuncios apenas duren horas en activo, que los propietarios reciban decenas de solicitudes antes de plantearse una visita y ciudades donde un sólo piso en alquiler puede despertar el interés de decenas de familias en cuestión de minutos. Y es que lo que para una generación es una etapa de transición, para otra se ha convertido en un horizonte incierto que, muchas veces, retrasa la idea de vivir de forma independiente. El informe publicado por Idealista sobre el tercer trimestre de 2025 muestra con claridad ese cambio de escenario. Así, con más competidores por cada vivienda y más presión sobre los precios vivimos una situación que sigue sin encontrar un equilibrio real entre oferta y demanda, algo de lo que no se cansan de avisar expertos y portales inmobiliarios,

Cada vez más españoles viven de alquiler

El dato central del estudio es contundente: cada anuncio de alquiler publicado en Idealista recibió una media de 35 contactos antes de darse de baja. Son cuatro más que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un incremento interanual del 13%. Detrás de esa cifra está el reflejo de un mercado totalmente saturado, donde cada piso disponible entra en un circuito de competición inmediata.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta recuerda que llevan años advirtiendo del impacto de la falta de oferta y del efecto que generan determinadas políticas públicas. Según explica, la competencia entre familias crece, los precios siguen empujándose hacia arriba y miles de ciudadanos quedan fuera del mercado de alquiler.

Las grandes ciudades, en primera línea de tensión

La presión por conseguir una vivienda también se nota en las capitales, aunque no todas evolucionan al mismo ritmo. Entre las grandes urbes, el incremento más fuerte lo registra Bilbao, donde la competencia ha subido un 49% en un año. Le siguen Palma, Alicante, Málaga y Sevilla, todas con crecimientos de dos dígitos. Madrid, pese a ser uno de los mercados más dinámicos, muestra un avance más moderado, del 4%. Valencia y San Sebastián apenas superan el 2% de incremento.

Barcelona aparece como la excepción entre las grandes ciudades. Es la única donde la competencia baja, aunque lo hace de manera muy ligera, en torno al 3%. No es suficiente para cambiar la tendencia general, pero sí muestra un matiz distinto respecto al resto del país. A este grupo de capitales con descenso también se suman Ceuta, Cáceres, Las Palmas, Lugo y A Coruña, aunque con evoluciones negativas moderadas o aisladas.

Ciudades donde encontrar piso es casi imposible

El informe también deja un dato llamativo: en diez capitales de provincia, el interés por anuncio se ha disparado por encima del 50%. Destacan Lleida (84% más), Burgos (81%), Logroño (76%), Ciudad Real (75%) y Melilla (74%). Son mercados más pequeños que, sin embargo, concentran un aumento muy acelerado de demanda, lo que complica aún más la búsqueda de vivienda.

Si se mira el número absoluto de contactos por anuncio, Palma es el gran mercado donde más competencia hay: cada piso recibe, de media, 62 solicitudes. Barcelona se sitúa en 58, Madrid en 46 y Bilbao en 42. Málaga, Valencia, San Sebastián, Alicante y Sevilla se mueven entre los 30 y los 33 contactos, cifras que ya muestran un nivel alto de tensión.

Pero el récord no está en una gran ciudad. Lo ostenta Guadalajara, donde cada piso en alquiler recibe 106 interesados. Una cifra que multiplica por tres la media nacional. Muy por detrás, aunque también en valores elevados, aparecen Vitoria (73), Pamplona (72), Lleida (63) y Zaragoza (62).

En el extremo contrario se encuentran mercados donde la presión es mucho menor. Cáceres registra sólo 8 contactos por anuncio; Salamanca, 10; y Badajoz y Ceuta se quedan en 11. Son excepciones dentro de un panorama general que apunta justo hacia lo opuesto.

La tensión se replica en las provincias

Si se amplía el foco más allá de las capitales, la tendencia se mantiene. Guadalajara vuelve a liderar el ranking, con 81 familias interesadas por cada anuncio. Le siguen Navarra (76), Álava (71), Barcelona (63), Zaragoza (58) y Tarragona (53). En el lado contrario, las provincias con menos presión son Cáceres, Salamanca y Badajoz, todas por debajo de los 12 contactos

Lo que reflejan estos datos es un giro profundo en la forma en la que los españoles se emanciparon hace diez años y la manera en la que lo hacen ahora. Antes el alquiler era una transición o una elección temporal; hoy, para miles de jóvenes y familias, se ha convertido en la única vía posible para vivir fuera del hogar familiar. Y aun así, no siempre es viable.