Pese al veto al petróleo ruso impuesto en Europa y Estados Unidos, Vladímir Putin, presidente de Rusia, consigue colar crudo de su país en Occidente a través de las refinerías indias y turcas. En noviembre, se estima que Putin coló 301 millones de euros en petróleo en Europa y Estados Unidos desde Turquía e India, según la consultora especializada Crea, lo que le permite seguir financiando su guerra contra Ucrania.

De acuerdo con esta consultora, en octubre fueron 443 millones de euros el valor del petróleo que consiguió colar Rusia en Europa, Estados Unidos y Australia pese al veto a sus productos energéticos. En Europa, el petróleo ruso está vetado totalmente desde 2022, igual que en Estados Unidos.

Pero Putin ha conseguido desde entonces sortear ese veto de varias formas. A finales del año pasado, el periodista ucraniano Mykhailo Tkach publicó una investigación en el diario Ukrainska Pravda en la que demostraba que Putin estaba introduciendo petróleo en Europa con envíos bajo banderas de Liberia y Panamá, que entraban en Europa por puertos de Rumanía y Bulgaria, miembros de la UE y la OTAN.

Otra de las fórmulas ha sido el intercambio de petróleo ruso entre barcos en alta mar y su posterior venta a países europeos, según reflejó una investigación del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) y el Centro para el Estudio de la Democracia (CSD). Este trabajo señalaba que parte de ese intercambio de crudo entre barcos se realizaba en aguas españolas, en Ceuta.

Ahora, la consultora especializada Crea señala que, sólo en noviembre, «seis refinerías de India y Turquía exportaron 807 millones de euros de productos petrolíferos refinados, parcialmente elaborados a partir de crudo ruso, a la UE -465 millones de euros-, EEUU -110 millones-, el Reino Unido -51 millones-, Australia -150 millones- y Canadá -31 millones-. Se estima que 301 millones de euros de estos productos se refinaron a partir de crudo ruso».

Según esta consultora, en noviembre los cinco mayores compradores europeos de combustibles fósiles rusos gastaron 906 millones de euros. El gas natural representó el 82% del total. Se da la circunstancia de que ahora la UE ha llegado a un principio de acuerdo entre los países miembro para vetar el gas ruso a partir de 2027.

Pero mientras llega ese momento -Repsol y Naturgy tienen firmados contratos de suministro de gas ruso a largo plazo, hasta 2038- España fue el quinto mayor comprador de gas ruso de la UE. El monto total de las compras españolas a Rusia sumaron en noviembre 90 millones de euros, un 23% menos que un año antes, aunque en volumen se duplicaron.

Tanto para Repsol como para Naturgy los contratos firmados antes de la invasión rusa de Ucrania se han convertido en una fuente de posibles conflictos judiciales. Lo normal es que las petroleras rusas que han firmado con Repsol y Naturgy acudan a los tribunales cuando rompan unilateralmente los contratos, obligados por Bruselas.

Por eso, las cúpulas de las energéticas españolas han repetido una y otra vez que se trata de contratos firmados antes de la invasión, y que necesitan ayuda jurídica de Europa en caso de que haya demandas.