Un protagonista de ‘La Reina del Flow’ se pronuncia sobre la muerte de Yeimy Montoya: «Es desafortunado»

La Reina del Flow acaba de emitir su última tanda de capítulos y lo ha hecho como cierre a su esperada tercera temporada. Durante años, los fans de la producción han pedido a los altos cargos de Caracol TV una continuación de esta maravillosa historia. Una petición que se hizo realidad después de años de espera. Pero, lo que se esperaba que fuese una de las temporadas más bonitas de todas, ha acabado por decepcionar al público notablemente. Avisaríamos de los spoilers, pero dada la polémica, ya es de conocimiento público. La producción ha considerado que lo mejor era que la protagonista, Yeimy Montoya, muriese en la trama. Un movimiento con el que ningún fan se ha mostrado de acuerdo, y no es para menos.

Matar a la protagonista no era el final que los seguidores de la serie estaban esperando. Pero, por lo que se ha podido ver, tampoco era deseo del elenco de actores. Hace unos días, Carolina Ramírez, actriz que se ha puesto bajo la piel de La Reina del Flow durante tres temporadas, contó que tampoco era su objetivo. Simplemente, ella se enteró del destino de su personaje cuando comenzaron las grabaciones. Ahora, el actor Manolo Alzamora, que se presentó como Jerónimo Vallejo esta temporada, también ha dado su opinión al respecto.

Como bien saben los fans, Jerónimo Vallejo se presentó en pantalla como un experto en informática y todo lo relacionado con el mundo virtual. La razón por la que ayudó a Mike Rivera no era solamente económica; también lo hizo por su chica, Genoveva. El paso de este personaje por La Reina del Flow fue breve, pero intenso. Y es que, aunque no ha sido de los villanos más malos de la producción, sí logró poner en apuros a los protagonistas.

Manolo Alzamora, Jerónimo Vallejo en ‘La Reina del Flow’, se sincera: «Yo hubiera intentado…»

El actor siempre intenta mantenerse cercano con su público en redes sociales. Por ello, debido al estreno de los últimos capítulos de la serie y que su personaje en la ficción ya concluyó su paso por la historia, respondió con sinceridad una de las preguntas de sus fans. «Lo que pasó con el personaje de Yeimy, uff», comenzó diciendo en un directo que hizo con sus seguidores de TikTok.

El artista no quiso profundizar mucho en el tema, pues es algo delicado en este momento. Por ello, con mucho tacto, abordó la cuestión. Eso sí, fue honesto y confesó que él tampoco hubiera barajado este final para Yeimy Montoya. «No sé si tengo comentarios, es desafortunado», indicó nervioso. «Yo creo que si dependiera de mí, yo hubiera intentado alargarlo un poquito más (el desenlace trágico de la protagonista)», agregó.

Pues, como bien saben los seguidores de la producción, la tercera temporada se ha presentado con un total de 65 episodios. El personaje de Yeimy Montoya apenas tuvo presencia debido a que sufrió un accidente y acabó en la selva. Pero, cuando todo parecía encauzarse, le detectaron dos enfermedades mortales y murió en el capítulo 41. Por lo tanto, la ficción quedó con 24 entregas disponibles, pero sin la gran protagonista. Un movimiento que ha provocado que muchas personas hayan optado por dejar de ver la novela en el episodio 41, sin llegar al gran final.

«Si ya era una decisión tomada que el personaje de Yeimy falleciera, pues, por lo menos, hubiera intentado hacerlo al final. Pero bueno, eso no depende de mí y sus razones tendrán», concluyó. Unas breves declaraciones, pero bastante contundentes. Y es que, todavía sigue siendo incomprensible este movimiento de los altos cargos de la ficción colombiana.