Encuesta: ¿Quién será el expulsado de ‘Supervivientes 2026’ hoy, jueves 4 de junio, según los lectores de Happy FM?

Supervivientes 2026 vive hoy su mayor duelo en las noches de expulsión de esta edición. Dos concursantes que no destacan por ser las mejores supervivientes, pero que llegaron a los Cayos Cochinos con dos enormes grupos de fans a sus espaldas que las han ayudado en cada nominación a la que se han tenido que enfrentar. Maica y Claudia se juegan seguir en el concurso en una votación a vida o muerte que será clave de cara al final, puesto que ellas son dos de las que más seguidores tienen entre los espectadores, pero desde este jueves una de ellas tendrá el camino abierto para llegar a la final. La otra, en cambio, se quedará a las puertas. Aunque hasta el final de la gala de esta noche no sabremos la decisión del público, ya puedes votar en nuestra encuesta para dar tu opinión de quién quieres que sea la expulsada de hoy. Antes, para intentar adivinar qué pasará, hemos preguntado a los seguidores de Happy FM en redes sociales. Te contamos los resultados.

En X (el antiguo Twitter), el 100 % de los votos de nuestros usuarios han sido para que Claudia sea la expulsada. Aunque la ex de las Tentaciones suele tener un gran apoyo en redes, parece que el fandom de Maica está haciendo una gran fuerza, aunque es en la app de Mediaset donde cuentan los votos para la eliminación.

En Instagram las cosas también van muy cuesta arriba para Claudia Chacón. Los ‘Maiquistas’ se han unido junto al resto de seguidores de otros concursantes para votar en masa contra ella. Un brutal 84 % de los seguidores de Happy FM han votado para que Claudia sea la eliminada de hoy, mientras que un 16 % quiere que Maica sea la que tenga que volver a España.

Hay que recordar que los jueves la votación es contra el concursante que quieres eliminar, mientras que los martes se vota a favor del famoso al que se quiere salvar. Eso hace que todos los enemigos de Claudia, que son la mayoría, se hayan unido en masa contra ella.

Claudia Chachón será la expulsada de hoy de ‘Supervivientes’, según los seguidores de Happy FM.

¿Qué ocurrirá en la gala de hoy?

Antes de irse de los Cayos Cochinos, la expulsada de la noche podrá participar en las nominaciones de forma secreta, dejando un punto a uno de sus ya ex compañeros. Además, se trata de la última ronda de nominaciones de esta edición, lo que quiere decir que la final está a la vuelta de la esquina. Después podrá comprobar cómo ha cambiado su cuerpo en todos estos días en Honduras, mirándose por primera vez a un espejo.

El ganador del juego de líder se ganará una plaza en la final de Supervivientes. También habrá, como cada noche, un juego de recompensa por el que lucharán los participantes:

‘El reto de Cratos’: Los supervivientes tendrán que rescatar unas bolsas del agua a nado, buceando y trepando. De ellas sacarán una serie de bloques que deberán mantener en equilibrio de manera correcta, ya que formarán una palabra. El que antes lo logre ganará el collar de líder y un puesto en la final.

‘El laberinto del Minotauro’: Formando dos equipos de tres personas cada uno, jugarán a una partida en la que deberán conseguir sacar una pelota del mar para acudir a un laberinto flotante. Con la sola ayuda de su cuerpo como balanza, deberán irla moviendo por el laberinto hasta lograr que llegue al agujero central. El equipo que gane se llevará una recompensa.