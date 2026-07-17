Mark Knopfler, guitarrista de rock (76 años), sobre Paco de Lucía: «Al verlo he entendido que no sé tocar la guitarra»

Mark Knopfler nació en Glasgow en 1949 y creció en el noreste de Inglaterra, donde absorbió el blues y el folk americano a través de la radio. En 1977 fundó Dire Straits, una banda que, en cuestión de meses, pasó de grabar maquetas en un estudio de bajo presupuesto a firmar contrato con una gran discográfica gracias a una sola canción: ‘Sultans of Swing’. Solo leerlo ya dan ganas de bailar.

Su técnica con la guitarra eléctrica lo distinguió desde el primer día. Tocaba con los dedos en lugar de púa, un fingerstyle que en el rock era una rareza y que se convirtió en su sello más reconocible. Décadas después de lanzar su carrera, ese mismo guitarrista quedaría deslumbrado ante alguien que jamás había tocado una nota de rock.

La declaración de Mark Knopfler que resume la grandeza de Paco de Lucía

«Al verle he entendido que no sé tocar la guitarra»

Con esa frase, Knopfler describió lo que sintió al presenciar en directo a Paco de Lucía. Una declaración de humildad que, viniendo de un guitarrista de su calibre, dice más sobre el músico andaluz que cualquier análisis técnico.

La frase cobró especial resonancia cuando Paco de Lucía murió el 25 de febrero de 2014, a los 66 años, víctima de un infarto mientras jugaba al fútbol con su hijo en Playa del Carmen (México).

Su muerte sacudió al mundo de la música, y el testimonio de Knopfler fue uno de los más citados en los homenajes que se sucedieron en todo el planeta.

Que alguien con las credenciales de Knopfler dijera algo así sobre un flamenco no era mera admiración al pasar: era el reconocimiento de que Paco de Lucía jugaba en otro plano.

Quién es Mark Knopfler: el guitarrista que tocaba sin púa

Mark Freuder Knopfler tiene 76 años y una carrera que arrancó en 1977 con la formación de Dire Straits. El debut del grupo trajo consigo ‘Sultans of Swing’, inspirada en la actuación de una banda de jazz en un pub de Londres, que se convirtió en un éxito internacional antes de que el grupo hubiera cumplido un año.

El sonido de Knopfler parte de una Fender Stratocaster tocada con los dedos. Esa combinación, unida a su manera de mezclar rock con blues, folk y country, produjo una textura que no se parece a ningún otro guitarrista de su época. Con sus solos, este ilustre de la música hacía que la guitarra hablara.

A su vez, el álbum ‘Brothers in Arms’ (1985) llevó a Dire Straits a otra dimensión. Fue uno de los primeros discos en superar el millón de copias en formato CD y sigue siendo uno de los más vendidos de la historia del rock.

Cuando la banda se disolvió en 1995, Knopfler inició una carrera en solitario que suma diez álbumes de estudio. En 2018 entró en el Rock and Roll Hall of Fame junto al resto de Dire Straits. Un asteroide lleva su nombre desde ese mismo año.

Paco de Lucía y los grandes del rock que se quedaron sin palabras

Paco de Lucía (Algeciras, 1947) llevó el flamenco a lugares donde nadie lo esperaba. Tras años de colaboración con Camarón de la Isla, en 1973 publicó ‘Fuente y Caudal’, el disco que lo popularizó más allá del circuito flamenco gracias a ‘Entre dos aguas’.

Su proyección internacional se consolidó en 1980 con ‘Friday Night in San Francisco’, un directo junto a John McLaughlin y Al Di Meola que se convirtió en referencia obligada para guitarristas de todo el mundo.

Fue también el primero en introducir el cajón (instrumento de percusión folclórico peruano) en el flamenco, transformando para siempre la base rítmica del género. El propio Keith Richards lo situó entre los únicos dos o tres guitarristas del planeta merecedores del título de leyenda.

La frase de Knopfler se entiende mejor desde ahí: ante Paco de Lucía, incluso los maestros sentían que empezaban desde cero.

Doce años después de su muerte, nadie ha logrado describirlo mejor que esas diez palabras de un guitarrista escocés.