La desfachatez del PSOE en Mallorca: denuncia «niveles insostenibles de saturación turística» tras crear 115.000 plazas gobernando las dos pasadas legislaturas, cuando el número de viviendas de alquiler vacacional se incrementó en cerca de 90.000, y se disparó y se expandió como nunca con la ex presidenta socialista del Goverm, Francina Armengol, la oferta ilegal, especialmente en el segmento de los pisos turísticos.

Ahora, los grupos municipales socialistas de Mallorca presentarán en los próximos plenos una moción para exigir a las instituciones competentes un cambio de rumbo ante la saturación turística, la «degradación» del territorio y la crisis de la vivienda.

«Mallorca ha dicho basta, y los ayuntamientos tenemos la obligación de recoger este mandato democrático. No podemos continuar con políticas que favorezcan la especulación, la destrucción del territorio y la pérdida de derechos», ha afirmado la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, que reclama poner límites a un modelo de crecimiento que “ya ha llegado a su punto de saturación”.

En este sentido, la moción denuncia que la presión sobre los recursos naturales, la convivencia vecinal y los servicios públicos han alcanzado «niveles insostenibles», mientras los precios de la vivienda siguen subiendo y «prolifera» el alquiler turístico ilegal.

Para el partido de Pedro Sánchez, las decisiones recientes del Govern y del Consell de Mallorca, como la legalización de viviendas en suelo rústico, la negativa a declarar zonas tensionadas o la «rebaja de la tutela ambiental» en espacios protegidos, «han agravado la situación».

Fernández ha remarcado que «la ciudadanía ha hablado claro: menos turismo, más vida», ha afirmado apropiándose del nombre de la plataforma antiturística.

Por ello considera que «las instituciones, en este caso las más cercanas a la ciudadanía, como son los ayuntamientos, también deben expresarse con decisiones valientes, no con anuncios vacíos ni con medidas que empeoran la saturación, como han hecho PP y Vox hasta ahora».

La iniciativa propone medidas estructurales como la reducción legal del techo de plazas turísticas, blindar el suelo rústico y los espacios naturales protegidos, declarar zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, así como destinar fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a vivienda pública.

En el ámbito municipal, los grupos socialistas se comprometen a intensificar la lucha contra el alquiler turístico ilegal y a destinar íntegramente las sanciones urbanísticas a viviendas públicas y a rehabilitación residencial.

El PSOE ha defendido, finalmente, la transición hacia un nuevo modelo turístico y ha instado al Govern y al Consell a «rectificar inmediatamente» sus políticas y a asumir el mandato social expresado el mes julio.