Sorteo de la Champions League: a qué hora es y dónde ver por televisión en directo gratis y en vivo online hoy

El sorteo de la fase de liga de la Champions League ya está aquí y los equipos españoles que participan este año en la máxima competición continental -Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Atlético y Betis- están a punto de conocer a sus rivales. Se espera que este año sea una edición apasionante con todos intentando destronar a un PSG que suma dos Orejonas consecutivas, por lo que los de Luis Enrique son el rival a batir este año. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV el acto organizado por la UEFA.

Cuándo es el sorteo de la Champions League y a qué hora empieza

Los amantes del fútbol europeo están deseando que llegue el sorteo de la Champions League, el cual la UEFA ha programado para este jueves 27 de agosto. Será este día cuando todos los equipos clasificados para la máxima competición continental conocerán a los que serán sus ocho rivales durante la fase de liga del torneo. El evento se celebrará en el Foro Grimaldi de Mónaco y está programado para que comience a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Salvo que se produzca algún incidente, el acto arrancará de manera puntual, como viene sucediendo durante estos últimos años.

Dónde ver por TV en directo gratis el sorteo de la Champions League

El sorteo de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+, ya que fue la plataforma que se hizo con los derechos televisivos de la máxima competición continental en nuestro país. Es por ello que todos los que quieran disfrutar por TV de este evento organizado por la UEFA tendrán que tener contratada esta plataforma y tendrán que sintonizar canales como Vamos, Movistar Plus+ o Movistar Liga de Campeones.

También hay que destacar que el sorteo de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo en vivo online y en streaming por dos vías. Una de ellas, por la aplicación de Movistar+, mientras que la otra sería con la app y los canales oficiales en redes sociales de la UEFA. Ambas se podrán descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también recordamos que con un ordenador se podrá acceder a las páginas webs de estos dos operadores.

Todos los lectores de OKDIARIO deben estar tranquilos, ya que en nuestra web les ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en el sorteo de la fase de liga de la Champions League. Contaremos en directo y en vivo online el minuto a minuto del evento que se celebra en el Foro Grimaldi de Mónaco y una vez concluya informaremos sobre todos los rivales de los representantes españoles que jugarán la máxima competición continental, que en esta edición son el Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis.

Calendario de la Champions League 2026-27

La UEFA anunció hace tiempo el calendario de esta edición de la Champions League. La fase de liga de la máxima competición continental terminará en el mes de enero y desde febrero hasta junio se celebrarán las eliminatorias y la gran final, que este año será en nuestro país, más concretamente en el Metropolitano. El organismo que preside Aleksander Ceferin todavía no ha desvelado qué día será el sorteo de la fase final.

Fase de liga de la Champions League

Jornada 1: Del martes 8 al jueves 10 de septiembre.

Jornada 2: Martes 13 y miércoles 14 de octubre.

Jornada 3: Martes 20 y miércoles 21 de noviembre.

Jornada 4: Martes 3 y jueves 4 de noviembre.

Jornada 5: Martes 24 y miércoles 25 de noviembre.

Jornada 6: Martes 8 y miércoles 9 de diciembre.

Jornada 7: Martes 19 y miércoles 20 de enero.

Jornada 8: Jornada unificada el miércoles 27 de enero.

Fase final de la Champions League