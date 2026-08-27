El culebrón de Julián Álvarez entra en ebullición: vuelve a perderse el entrenamiento con el Atlético

Julián Álvarez está viviendo un momento de máxima tensión con el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco ya ha dejado claro que su intención es que el delantero se quede, pero sus agentes siguen trabajando en una salida. El jugador ya se perdió el entrenamiento del miércoles, el club lo justificó con una indisposición. Este jueves 27 de agosto tampoco se ha presentado para ejercitarse con el resto de sus compañeros.

El equipo ha vuelto a recalcar que la baja del argentino se debe a una indisposición. Sin embargo, el contexto de la situación provoca que esta baja sea muy llamativa. Además, llega justo después de que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, confirmara que la oferta por el futbolista sigue en pie: «Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto».

La intención del delantero parece clara. No obstante, el Atlético de Madrid tiene la sartén por el mango, puesto que el jugador tiene contrato hasta junio de 2030. Además, el club podría valorar mejor otras ofertas como la del Arsenal, que no supondrían una venta a un rival directo.

El argentino le ha regalado varios guiños al FC Barcelona, incluso en momentos de máxima tensión con el equipo. Su mensaje fue claro desde el principio, pero el tiempo se agota y apenas hay margen para cerrar alguna operación. En el caso de que tenga que seguir vistiendo como rojiblanco, tendría que enfrentarse a un público extremadamente dolido y enfadado.

La afición del Atlético de Madrid no se olvida de los gestos de Julián Álvarez

Los gestos del jugador no han pasado desapercibidos para los colchoneros, que le recibieron con una brutal pitada en su regreso al Metropolitano. El club ya ha tomado su decisión, pero la tensión sigue creciendo. El pulso del delantero al cuadro madrileño tiene muchas lecturas, ya que el cuadro madrileño también se enfrenta a la posibilidad de que el futbolista pierda valor si no muestra un buen rendimiento.