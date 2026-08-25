Julián se aferra a la opción de salir: su último guiño al Barcelona en redes

Julián Álvarez no quiere ponerle fin a su culebrón con el FC Barcelona. El Atlético de Madrid ha repetido por activa y por pasiva que no están interesados en una salida del argentino, que tiene contrato hasta junio de 2030. Pese a ello, el jugador le ha dado me gusta a un TikTok que le vincula con el conjunto blaugrana.

La afición colchonera le mostró un gran rechazo en su regreso al Metropolitano. El delantero no parece estar demasiado interesado en cambiar este sentimiento, ya que le ha lanzado un nuevo guiño al equipo catalán. El usuario de TikTok (navarroo10) publicó un vídeo en el que miraba al cielo, donde aparecía una imagen difuminada del atacante con la camiseta del Barça.

El mismo influencer ha subido otra grabación en la que expone el me gusta de Julián Álvarez a la publicación anterior, donde aparece la cuenta oficial del futbolista con la verificación (9julianalvarez). El mercado de fichajes de La Liga cerrará el próximo martes 1 de septiembre a las 23:59 horas.

Los gestos del argentino dejan claro su malestar con el conjunto rojiblanco. Sin embargo, el club sigue teniendo la sartén por el mango, ya que al jugador aún le restan 4 años de contrato. Esta situación está generando una gran tensión con el equipo y la afición, que ya le recibieron de una forma hostil en el partido frente al Villarreal.

El Arsenal se presenta como la única alternativa

El cuadro londinense también ha mostrado interés en hacerse con los servicios del atacante. Arteta quiere al futbolista y el Atlético de Madrid podría ver la operación con otros ojos, puesto que no supondría una venta a un rival directo. En cualquier caso, si la voluntad de los colchoneros es quedarse con el delantero la situación no cambiará. Sin embargo, si el futbolista no tiene minutos o su rendimiento decae, su valor en el mercado también descenderá considerablemente.