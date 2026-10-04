Portugal no echa de menos a Cristiano y se aferra a Goncalo Ramos: remonta a Noruega y pasa cuartos

Portugal se ha llevado la victoria ante Noruega sin Cristiano Ronaldo. La marcha del ex del Real Madrid de la concentración de la selección sigue siendo protagonista. El encontronazo con el entrenador Jorge Jesus ha tenido un peso muy notable, pero el equipo ha conseguido asegurarse el pase de la fase de grupos de la Nations League con un 2-1.

El encuentro comenzó mal para los lusos, que recibieron un auténtico golazo de Kristoffer Ajer en el minuto 36. El defensa enganchó un remate perfecto con el exterior desde fuera del área. El equipo pudo responder con otro tanto espectacular de Joao Cancelo, que ha firmado un gran disparo desde fuera del área imparable para Selvik.

La segunda parte fue mucho más cerrada. Cuando parecía que ambos conjuntos se iban a tener que conformar con el empate, Joao Felix consiguió encontrar a Goncalo Ramos para que definiera a placer dentro del área. La jugada se revisó por un posible fuera de juego pero las posiciones eran correctas.

Los números hablan por sí solos. Los de Jorge Jesus estuvieron mucho más cerca de la portería rival, con una diferencia muy notable en los disparos (21-7). Además, los lusos se hicieron con el dominio de la posesión y Noruega apenas tuvo opciones de defenderse con balón.

El encuentro también ha tenido polémica. Francisco Conceicao fue expulsado después de recibir una tarjeta amarilla y levantarle el pulgar al árbitro, que no perdonó la acción. Los últimos minutos estuvieron llenos de tensión, con los vikingos volcados en el ataque.

Portugal sigue invicta en la Nations League

El equipo no conoce la derrota en este parón de selecciones. La gestión ante todo el ruido que ha generado la marcha de Cristiano Ronaldo ha dado resultados, aunque todavía falta un partido decisivo para evaluar a la plantilla. Por su parte, Noruega tiene el pase complicado, ya que solo ha podido sumar tres puntos en cuatro partidos.