Zidane sale en defensa de Cristiano: «Mis respetos, me ayudó a conseguir títulos increíbles»

Zinedine Zidane sale en defensa de Cristiano Ronaldo después del terremoto que se produjo en la selección de Portugal, con el futbolista marchándose de la concentración por el encontronazo con el entrenador Jorge Jesus. Zidane, en la previa del último partido de Francia en esta larga ventana de selecciones (ante Bélgica), ha hecho una defensa pública del que fuera su futbolista.

«Tuve la suerte de tenerlo a mi lado, me ayudó a conseguir títulos increíbles», comentó Zidane sobre Cristiano, recordando esa etapa de 2016 a 2018 en la que se consiguieron, entre otros títulos, tres Champions consecutivas. «Debemos reconocer, como es debido, su gran trayectoria», añadió Zidane en lo que se podría entender como un mensaje a Jorge Jesus.

Además, el seleccionador de Francia explicó que siente «un gran respeto por todos los jugadores en general, pero aún más por aquellos con los que compartí equipo, especialmente por Cristiano, que nos ayudó a ganar tanto». Y también quiso dejar claro que tiene todos sus «respetos» por el portugués: «Chapeau, Cristiano».

Sobre otros asuntos, Zidane comparó lo que es ser entrenador de Francia (una selección) con lo que era ser técnico de un club (Real Madrid): «En el Real Madrid es la misma locura, pero la diferencia es que no se detiene nunca. Ahora tengo otro rol, pero las ganas de trabajar bien son las mismas».