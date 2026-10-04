El madrileño tiene la fama, pero los expertos dicen que el mejor cocido de España lo hacen en esta otra región

En España tenemos la suerte de contar con varios cocidos que pueden rivalizar con el madrileño, pese a que este sea el más conocido. Por ejemplo, en Castilla y León y, concretamente, en El Bierzo, tienen claro que el maragato es mucho mejor.

La esencia del cocido maragato es la misma: pegarse un buen atracón de comida, con productos de proximidad y con una gastronomía ligada a las recetas de subsistencia. No obstante, no sólo han cambiado ingredientes, sino que han modificado hasta el orden a la hora de comerlo.

En concreto, procede de la Maragatería, en la provincia de León, y su particularidad más conocida es que se come en tres vuelcos muy concretos: primero llegan las carnes, después los garbanzos con la verdura, y cuando el comensal ya no puede más llega la sopa. Nuestra recomendación es que lo pruebes en Astorga, pero encontrarás numerosos restaurantes en toda la región donde degustarlo.

El cocido maragato supera al madrileño y se come exactamente al revés

Castilla y León no tiene precisamente uno de los climas fáciles de España, por lo que las sopas de invierno están a la orden del día. En el caso del cocido maragato, han preferido disfrutarlo completamente al revés.

En la primera tanda se recargan energías con las carnes más contundentes. Puede incluir morcillo, gallina, lacón, tocino, chorizo, oreja o manita. A ellos se suma tradicionalmente el relleno, elaborado con huevo, pan, ajo y otros ingredientes que se fríen antes de llegar a la mesa.

En el segundo vuelvo llegan los garbanzos y la verdura (repollo y berzas), mientras que los fideos llegan al final. Porque en el cocido maragato «de sobrar, sobra sopa».

Según el mito, este cocido leonés nació entre los arrieros maragatos que durante siglos transportaron mercancías entre el noroeste peninsular y la Meseta.

Cómo se prepara el cocido maragato para que sea un manjar leonés contundente

Preparar un cocido maragato tradicional tampoco es cuestión de juntar los ingredientes y esperar unos minutos. La cocción puede prolongarse alrededor de cuatro horas a fuego muy lento, incorporando los garbanzos después de que las carnes hayan comenzado a cocinarse y añadiendo posteriormente otros ingredientes.

Durante el proceso es importante espumar el caldo repetidamente, mientras que la berza puede cocinarse aparte y recibir posteriormente un refrito de ajo, perejil y pimentón. Una parte del caldo se reserva al final para preparar la sopa de fideos que cerrará los tres vuelcos.

Gracias a esta preparación te vas a topar con un plato contundente, nacido de un tiempo donde un trabajador tenía que aguantar la jornada con una sola comida.

Dónde probar el mejor cocido maragato de Castilla y León

Aunque el cocido puede encontrarse en diferentes puntos de la Maragatería, Castrillo de los Polvazares mantiene una relación especialmente estrecha con esta receta.

De hecho, este pequeño pueblo leonés, conocido también por sus calles empedradas y sus tradicionales casas arrieras, ha convertido el plato en uno de sus principales reclamos gastronómicos.

Pero quizás nuestra opción favorita sea Astorga y el restaurante de Las Termas, que abrió sus puertas en el año 2000 a sólo 50 metros de la catedral. Desde entonces, primero Santiago y ahora su hija Soraya se han preocupado de preparar el mejor cocido maragato.