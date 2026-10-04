Dos muertos y 35 heridos en un tiroteo durante una fiesta vecinal en Georgia

Una fiesta entre vecinos en la localidad de Vienna en Georgia, Estados Unidos, dejó dos muertos y 35 heridos tras un tiroteo durante la madrugada de este domingo.

El suceso fue confirmado por un comunicado de la oficina de investigación del estado de Georgia, donde indican que el tiroteo ocurrió durante una «fiesta vecinal» sobre las 1:25 horas. La policía local, al llegar al lugar de los hechos, corroboró la muerte de dos personas y 35 heridas de bala, las cuales fueron trasladadas al hospital de la localidad. Mientras los cuerpos de las personas fallecidas fueron llevados a la oficina de medicina forense del estado, donde se realizarán las autopsias que den luz a la investigación.

Por los momentos, las autoridades no han informado sobre los sospechosos, personas involucradas ni detenidas, tampoco la razón que desató el tiroteo. Lo que se ha confirmado públicamente es que la investigación del hecho continúa en curso.

Vinna es una ciudad ubicada en el centro sur del estado de Georgia y pertenece al condado de Dooly; según medios locales, si se confirma el número de víctimas y heridos, sería uno de los episodios violentos más graves que ha ocurrido en la región.

Un tiroteo en un centro comercial de Los Ángeles deja dos muertos

Un tiroteo en un centro comercial de Los Ángeles, California, deja dos personas muertas, varios heridos y decenas de detenidos. El hecho fue reportado a la policía alrededor de las 11:05 hora local del viernes, tras varias llamadas alertando sobre una gran concentración de personas donde se escucharon disparos.

El centro comercial University Plaza, ubicado en la cuadra 18400 de Norhoff Street y Reseda Boulevard, cerca de la Universidad de Cal State, fue escenario del tiroteo donde resultaron varias personas heridas y dos jóvenes muertos, un hombre y una mujer entre 18 y 25 años, según indicó Guy Golan, teniente del Departamento de Policía de Los Ángeles en declaraciones a medios locales.

Las autoridades han comunicado que buscan a un sospechoso que, según los testigos, describen como un hombre hispano de cabello y barba rizada y que vestía con pantalones azules y llevaba una mascarilla negra. En el lugar supuestamente se llevaba a cabo un evento donde personas presentan sus obras artísticas entre ensayos, producciones y se realizan conferencias, entre otros eventos.