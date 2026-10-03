Un tiroteo en un centro comercial de Los Ángeles, California, deja dos personas muertas, varios heridos y decenas de detenidos. El hecho fue reportado a la policía alrededor de las 11:05 hora local del viernes, tras varias llamadas alertando sobre una gran concentración de personas donde se escucharon disparos.

El centro comercial University Plaza, ubicado en la cuadra 18400 de Norhoff Street y Reseda Boulevard, cerca de la Universidad de Cal State, fue escenario del tiroteo donde resultaron varias personas heridas y dos jóvenes muertos, un hombre y una mujer entre 18 y 25 años, según indicó Guy Golan, teniente del Departamento de Policía de Los Ángeles en declaraciones a medios locales.

Las autoridades han comunicado que buscan a un sospechoso que, según los testigos, describen como un hombre hispano de cabello y barba rizada y que vestía con pantalones azules y llevaba una mascarilla negra. En el lugar supuestamente se llevaba a cabo un evento donde personas presentan sus obras artísticas entre ensayos, producciones y se realizan conferencias, entre otros eventos.