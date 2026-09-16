Tres muertos al estrellarse un helicóptero de noticias de la NBC en Los Ángeles que cubría un accidente de tráfico

Un helicóptero de noticias locales de la cadena NBC4 (KNBC-TV) se ha estrellado el martes por la noche en el distrito de Chatsworth, en el Valle de San Fernando de Los Ángeles, mientras realizaba una cobertura informativa para las filiales de las cadenas NBC y Telemundo, dejando al menos tres muertos y una persona hospitalizada.

El helicóptero, denominado NewsChopper4, se precipitó alrededor de las 6:57 p.m. (hora local) en un aparcamiento comercial cerca de la intersección de las calles Prairie St. y la avenida Lurline, entre dos edificios comerciales, mientras cubría en directo otro accidente de tráfico previo: una grave colisión entre un autobús de la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (LA Metro) y un SUV que ya había provocado dos muertos y seis heridos.

El aparato, que estaba operado por la compañía Angel City Air y prestaba servicio a NBC4, cayó entre dos edificios comerciales y se incendió. Las llamas afectaron a cuatro coches y dos contenedores de almacenamiento, generando una gran columna de humo negro, pero más de 50 bomberos desplazados hasta el lugar lograron extinguir el fuego rápidamente sin que se propagara a los edificios adyacentes.

De los tres fallecidos confirmados por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), dos iban a bordo del helicóptero y una tercera persona estaba en tierra, en el aparcamiento donde cayó la aeronave. Una cuarta persona fue trasladada al hospital en estado desconocido.

La presentadora de NBC4 Los Ángeles, Collen Williams, confirmó durante una transmisión en vivo que el helicóptero de la estación cayó poco antes de las 7 de la tarde. «Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo», dijo, impactada y con la voz temblorosa por la emoción. Poco después, la cobertura tuvo que ser interrumpida.

TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles. One dead. https://t.co/euMUlxA5Mm — Benjamin 🇬🇧 (@BProudPatriot) September 16, 2026

Completamente destrozado

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) enviarán investigadores este miércoles para determinar las causas del accidente, que por ahora se desconocen (NBC News). La alcaldesa Karen Bass expresó sus condolencias a las familias de las víctimas en una comparecencia pública.

Poco después, el responsable de relaciones públicas del Departamento, Brandon Silverman, compareció ante los medios y ha afirmado que «el helicóptero ha quedado prácticamente destrozado». «Tendremos que revisar los restos para determinar cuántas víctimas había a bordo e identificar la aeronave; ni siquiera pudimos ver la cola», agregó.

Tanto NBC4 como Telemundo 52, la cadena de Telemundo para Los Ángeles, han emitido un comunicado conjunto en el que se muestran «profundamente entristecidos» por el «accidente mortal» sufrido por el helicóptero. «Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida», han manifestado.