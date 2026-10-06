Roban un libro con una cubierta de Salvador Dalí de valor incalculable y de 210 kg en un museo de Francia

Un nuevo y audaz golpe contra el patrimonio cultural de Europa ha vuelto a sacudir a Francia. Unos ladrones han sustraído del Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, en la región de Auvernia, el Libro del Apocalipsis de Joseph Forêt, una obra maestra de valor incalculable que alcanza los 210 kilogramos de peso y cuya cubierta de bronce fue esculpida por Salvador Dalí.

Una joya única de 210 kilos

La Fiscalía de Clermont-Ferrand ha confirmado que la sustracción de esta «pieza excepcional y única» se produjo entre la noche del domingo 4 y la madrugada del lunes 5 de octubre. La investigación penal ha quedado formalmente encargada a la gendarmería de la localidad, que busca pistas para determinar cómo los asaltantes lograron transportar un volumen de dimensiones y peso tan descomunales.

El ejemplar original es único en el mundo, concebido y publicado por Joseph Forêt a partir del texto bíblico como una obra de arte total. El conjunto alcanza un peso de aproximadamente 210 kilos, de los cuales 150 corresponden únicamente a la majestuosa cubierta esculpida en bronce por el artista surrealista Salvador Dalí.

Un golpe al patrimonio francés

La conmoción en el sector cultural tras la desaparición de la obra ha sido inmediata. El propietario del libro y de la galería de arte, Christian Karoutzos, ha expresado su profunda consternación ante la pérdida de un objeto histórico irremplazable.

«Es una obra maestra, digna de una catedral, única en el mundo. Francia fue asesinada anoche, el patrimonio francés fue asesinado», ha lamentado el coleccionista en una entrevista al medio francés ICI Pays d’Auvergne.

Oleada de robos en los museos europeos

La sustracción de este Dalí en Issoire no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un alarmante historial de atracos en centros culturales europeos. El antecedente más grave tuvo lugar en el propio Museo del Louvre, en París, el 19 de octubre de 2025, cuando una banda organizada se llevó nueve piezas de las Joyas de la Corona de Francia de la Galería de Apolo en un golpe de apenas ocho minutos a plena luz del día.

La falta de protección en los museos galos volvió a quedar en evidencia con el asalto a una galería dedicada a Pierre-Auguste Renoir, donde dos delincuentes irrumpieron para llevarse cuatro obras valoradas en 10 millones de dólares, abandonando dos de ellas en la huida.

Una desprotección del patrimonio que también ha tenido consecuencias en España: el pasado mes de agosto, varios asaltantes saquearon en apenas cuatro minutos parte del histórico Tesoro de Villena, en Alicante, llevándose valiosas piezas de oro, plata y ámbar de la Edad del Bronce junto a tres coronas de la Virgen y el Niño que custodiaba el centro.