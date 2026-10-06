Un parque temático estadounidense cierra definitivamente una montaña rusa tras más de 100 informes de lesiones cerebrales

Durante más de dos décadas, X2 fue una de las montañas rusas más conocidas de Six Flags Magic Mountain, en California. Y lo cierto es que era difícil que pasara desapercibida: alcanzaba unos 122 kilómetros por hora, tenía una caída cercana a los 61 metros y sus asientos podían girar mientras avanzaba el tren. Pero X2 no volverá a ponerse en marcha ya que el parque temático estadounidense ha anunciado su cierre definitivo después de mantenerla fuera de servicio desde el pasado mes de julio.

La decisión se conoce después de que dos mujeres sufrieran graves hemorragias cerebrales con sólo seis días de diferencia tras subir a la atracción. Al mismo tiempo, más de 100 personas han acudido a un bufete asegurando haber sufrido lesiones cerebrales relacionadas con X2 durante los últimos dos años. Sin embargo, no se ha podido comprobar de manera independiente la totalidad de estas reclamaciones y no todas han terminado en acciones judiciales.

Un parque temático estadounidense cierra definitivamente una montaña rusa

La montaña rusa permanecía cerrada desde julio y Six Flags ha decidido que no vuelva a recibir pasajeros. Brian Oerding, presidente de Six Flags Magic Mountain, aseguró que X2 había superado de forma constante diferentes pruebas de seguridad. Sin embargo, el parque tomó la decisión de retirarla al considerar que la confianza de sus visitantes se había visto afectada. La montaña rusa llevaba muchos años formando parte de la imagen del parque tras abrir en 2002 con un nombre bastante más sencillo, X, aunque ese mismo año tuvo que cerrar para realizar reparaciones relacionadas con problemas de diseño. En 2007 se sustituyeron sus trenes por otros más ligeros y volvió a abrir un año después con el nombre con el que se hizo conocida.

Desde aquella reapertura, Six Flags calcula que más de 16 millones de personas han pasado por la atracción. Su principal peculiaridad estaba en los asientos, capaces de girar 360 grados hacia delante y hacia atrás independientemente de las vías. A eso se añadían la velocidad, la pronunciada caída y dos maniobras conocidas como «raven turns».

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Dos casos graves en menos de una semana

Lo sucedido el pasado mes de julio terminó colocando a X2 en el centro de todas las miradas. Pamela Guillen, de 40 años, perdió el conocimiento después de montar en la atracción y tuvo que someterse a una operación cerebral de urgencia. Según su propio testimonio, las consecuencias no terminaron al abandonar el hospital: tuvo que aprender de nuevo a hablar y caminar y todavía sufre fuertes dolores de cabeza, confusión y convulsiones.

Seis días después ocurrió algo parecido con Naomi Greer-Wilkinson, de 25 años. También perdió el conocimiento después de montar en X2 y necesitó una intervención de urgencia por una hemorragia cerebral. La joven permanecía en coma según la información publicada sobre su caso. Los médicos atribuyeron las lesiones a un episodio traumático en el que se produjeron movimientos rápidos de aceleración y desaceleración, según una comunicación médica conocida posteriormente. La Cal/OSHA, organismo encargado de supervisar los parques de atracciones de California, abrió una investigación tras lo sucedido y la montaña rusa dejó entonces de funcionar.

Más de 100 personas han denunciado lesiones

Los casos de Guillen y Greer-Wilkinson hicieron que otras personas relataran experiencias similares. Dordick Law Corporation, el despacho que representa a varios afectados, afirma que más de 100 personas se han puesto en contacto con ellos alegando lesiones cerebrales traumáticas relacionadas con X2 durante los últimos dos años. Sin embargo algunos de estos casos no han podido seguir adelante con una demanda por falta de documentación médica, porque habían vencido determinados plazos legales o porque finalmente no existía una lesión cerebral.

Entre las nuevas demandas figura la de Michael Wilk, un abogado sostiene que sufrió una hemorragia cerebral después de montar en X2 en febrero y que necesitó varias operaciones. También asegura que las secuelas, entre ellas pérdida de memoria, dolores de cabeza y dificultades cognitivas, le impiden trabajar.

Las demandas que ya arrastraba la montaña rusa

X2 ya había aparecido anteriormente en los tribunales. Según registros judiciales existe el caso de Hilda Farias, de 28 años, que sufrió una hemorragia cerebral después de montar en la atracción en 2010 y posteriormente murió. Otro caso es el de Christopher Hawley que tenía 22 años cuando murió en 2022 después de haber subido a X2. Su madre, Anne Hawley, relató que su hijo comenzó a tener dificultades para caminar después de abandonar la atracción, perdió el conocimiento y murió poco después. La familia presentó una demanda contra el parque y alcanzó un acuerdo el pasado agosto.

Six Flags ha rechazado en litigios anteriores que las fuerzas generadas por la montaña rusa fueran suficientes para causar lesiones cerebrales traumáticas a pasajeros que respetaran las indicaciones de seguridad. También ha mantenido que X2 pasaba controles periódicos. Pero ahora su cierre es más que un hecho, aunque no deja a Magic Mountain sin nuevos proyectos ya que el parque ha anunciado hace poco Thrill Glider, una montaña rusa que está prevista para el próximo año. Tendrá trenes suspendidos y más de 800 metros de vías construidas aprovechando el terreno montañoso que ha dejado X2.