Alternativa por Alemania (AfD) conquista por primera vez la presidencia de un Parlamento regional en Alemania. Tobias Rausch, diputado de la formación patriota alemana, ha sido elegido presidente del Parlamento del estado Sajonia-Anhalt durante la primera sesión de este martes, convirtiéndose en el primer dirigente de la AfD en asumir un cargo tan alto en un poder legislativo regional.

La fecha clave de este logro para la AfD fue el 6 de septiembre, cuando de forma contundente ganaron las elecciones regionales con un 43,8% de los votos y estuvieron al borde de la mayoría absoluta. Rausch logra hacerse con la presidencia del Parlamento luego de que lograra el apoyo rotundo de la cámara con 48 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones. La AfD logra la presidencia gracias a los votos del partido BSW, que previamente se había anunciado que respaldarían la elección de Tobias Rausch.

Fin del cordón sanitario

La BSW votando a favor por la AfD ha terminado con el «cordón sanitario» impuesto por todas las formaciones, desde los conservadores, socialdemócratas y de izquierdas, al partido patriota alemán que cada vez más afianza su liderazgo en las encuestas a nivel nacional.

El partido liderado por Alice Weidel continúa en ascenso en las encuestas alemanas. Actualmente tiene el 30% de la intención de voto y es claro favorito para ganar las elecciones federales de Alemania que se celebrarán el año 2029.

Desde la irrupción de la AfD en la política alemana, es la primera vez que las encuestas le dan el 30% de los votos, convirtiéndose en la primera fuerza política del país.

En segundo lugar se encuentra la Unión Demócrata Cristiana (CDU), partido del actual primer ministro Frediz Merz, que logra un 18%. El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y Los Verdes se estancan y disputan la tercera posición con el 14%, mientras La Izquierda, el partido radical, logra el 10% de intención de los votos.