Ni en El Hierro ni en Toledo: ¿De verdad es nuestro presidente?

En el raid que precede a una anunciada borrasca atlántica, a la isla de El Hierro han llegado más de cinco mil emigrantes en la última semana, y casi el doble en el último mes. Siendo El Hierro la isla más occidental del archipiélago canario, y por tanto la más distante de la costa continental de África, termina por resultar «más cómoda» y rentable que Gran Canaria o Fuerteventura debido a las corrientes marítimas en esa franja del océano y a que se trata de una ruta menos vigilada. Porque no nos engañemos, aunque la mayor parte de los cayucos y las lanchas neumáticas que llegan a esta isla parten desde Senegal, Gambia o Mauritania, se trata de una de las vías marítimas que las distintas mafias gestionan desde Marruecos, y que se abren y se cierran en función de la acumulación de los emigrantes subsaharianos en los diferentes puntos de salida, de las condiciones climatológicas, de las relaciones internacionales y la situación geopolítica… ¡y del estado de ánimo del monarca alauita!

Bueno, pues a pesar del drama que están sufriendo los herreños, que apenas llegan a 12 mil censados, ni uno solo de los muchísimos ministros que tiene este Gobierno, y menos su presidente, se han dignado a aparecer por allí durante esta crisis. Lo más que han hecho es convocar hoy una reunión interministerial en la que han tratado sobre cómo se atiende y cómo se reparte a los emigrantes, pero no de cómo frenar la llegada de nuevas embarcaciones y cómo neutralizar esa vía del criminal tráfico de personas. Una vez más se dedican a sacar a paladas el agua que anega el jardín, en vez de abrir los desagües y las bombas de retorno y, sobre todo, de cerrar la manguera.

Pero es que la ausencia del presidente de los lugares en los que debería estar y su incomparecencia ante los problemas de muchos compatriotas va mucho más allá de lo admisible e, incluso, de lo comprensible. En Ceuta no ha vuelto a aparecer desde antes de irse de vacaciones el 30 de julio, y una vez que terminaron con las labores de aliño previas a la visita de los Reyes, a los que no se dignó a acompañar, los problemas de los ceutíes han dejado de estar, si es que en algún minuto estuvieron, en su agenda y entre sus preocupaciones. De hecho, y como se sigue demostrando con la nueva desclasificación de documentos, esa preocupación era por salvar la cara ante la evidencia de su felona pasividad.

Y si la ausencia de Pedro Sánchez en Ceuta o en El Hierro son una dejación de funciones respecto de su obligación de garantizar la integridad del territorio nacional y la seguridad y el bienestar de nuestros compatriotas, la no asistencia al funeral de esta tarde en Toledo supone, además de una desvinculación respecto del homenaje a los fallecidos y de un desprecio al dolor y sufrimiento de los familiares, una nueva muestra de su proverbial cobardía y la insoportable manifestación de su enfermizo egocentrismo.

Aludir al carácter religioso de la celebración para justificar la ausencia constata esa patología; por favor, que alguien le diga que él no es la víctima, que no es para él el homenaje, que sus sentimientos religiosos o la falta de ellos dan absolutamente lo mismo; que alguien le explique lo que quizá por sí mismo no es capaz de entender, que se trata de acompañar y reconfortar a los familiares (y habrá muchos que voten al PSOE) donde y como ellos deseen, y no donde a este ateo de pacotilla le venga bien para hacer deserción de los valores cristianos y hacer apología de su beligerante anticatolicismo.

Y es que, tal como les está yendo la campaña, los cabezahuevo de Moncloa tendrían que dejar de pensar en las ideas superferolíticas que, como si de vampiros se trataran, se consumen en cuanto ven la luz; y debieran decirle al jefe que salga de su zona de confort y se vuelva un poco hacia todos aquellos, temas, regiones o grupos de españoles, a los que les ha puesto la cruz.

Madrid es oficialmente el enemigo a batir, y anda el sanchismo segando a todos los madrileños, y no solo a la presidenta Ayuso, la hierba debajo de los pies; lo mismo manteniendo el guirigay de Sol, que las protestas de los educadores o despreciando absurdamente, y más en época de elecciones, grandes eventos que, como la F1 o la NFL, utilizan los dirigentes populares para darse baños de masas. Pero es que, además, hay otras regiones, como Andalucía o Murcia, a las que han declarado lugar non grato y donde no quieren ir ni a recibir la ruinosa herencia de su propio partido, que hasta hace poco era mayoritario.

Pues eso, que o es por su cobardía o es por su infamia: o no va porque le van a pitar, o es que le pitan porque habitualmente no está donde inexcusablemente debiera estar. La realidad es que Sánchez ya hace mucho tiempo que ha dejado de ser el presidente de la mayoría de los españoles.