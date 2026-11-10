La emotiva despedida de Arturo Pérez-Reverte a su compañero de vida: «Hoy es mi último día con Sherlock, después de casi 16 años juntos, el mundo será un lugar un poco menos leal»

Los perros son seres que proporcionan algo que en numerosas ocasiones carece entre los propios seres humanos: cariño. Con respecto a esto, el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte atraviesa un momento en el que las palabras difícilmente pueden aliviar el dolor.

El navegante de palabras ha anunciado a través de su cuenta de X el fallecimiento de su perro, el cual ha sido su mejor amigo durante 16 años. El escritor ha querido compartir esta pérdida con sus seguidores mediante una emotiva publicación acompañada de una fotografía.

«Hoy es mi último día con Sherlock, después de casi dieciséis años juntos. Dentro de unas horas, el mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble», asegura.

Pérez-Reverte ha introducido también un enlace a su página web, donde cuenta la historia de Sherlock y ha compartido algunos recuerdos sobre su carácter, personalidad y la relación que construyeron a lo largo de los años y que sólo se puede resumir como algo único e inexplicable.

¿Quién era Sherlock?

En el texto publicado en perezreverte.com, el autor describía a Sherlock como un teckel de pelo duro, color pardo leonado, con unas características cejas y bigote casi rubios. Un perro procedente de una familia de cazadores, cuya genética parecía mantener vivo el instinto de sus antepasados.

Además, recordaba que lo eligió entre cinco cachorros por ser el más tranquilo. Aunque no tardó en descubrir que tenía una personalidad mucho más compleja de lo que aparentaba. También detalla cómo llegó Rumba, su compañera, con quien Sherlock terminó compartiendo su vida diaria.

A su vez, realiza una comparación con una de las películas más importantes de la historia del cine: «Lo mismo ocurre cuando en ocasiones, sin motivo aparente, se aparta de mí y de todos, Rumba incluida, para ir a un rincón donde se queda quieto, hosco y solitario, mirando el vacío como Humphrey Bogart en su bar de Casablanca», dice sobre la conducta de Sherlock y Rumba.

El escritor describía con una sensibilidad impecable sus comportamientos, momentos de soledad y esa aparente nostalgia de cazador que forma parte de su naturaleza.

Hoy es mi último día con Sherlock, después de casi dieciséis años juntos. Dentro de unas horas, el mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble. https://t.co/0S6HXb7knv https://t.co/8JPJiaS5aq — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 9, 2026

La emotiva despedida

La relación entre Arturo Pérez-Reverte y Sherlock quedará enmarcada en cada línea de sus recuerdos porque Sherlock no es sólo una mascota, sino un compañero de sofá y de silencios, alguien en quien apoyarse cuando nadie entiende lo que sucede y una presencia de luz que nunca se marcha por voluntad propia.

«Un tipo interesante, Sherlock. No les quepa duda», escribía en su relato. El autor concluía su emotivo fragmento hablando sobre el vacío que deja un animal cuando se marcha del mundo. Un claro homenaje hacia los compañeros de vida perrunos cuyo cariño permanecerá siempre después de su último adiós.