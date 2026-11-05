El Muro del Millón de Perros: un homenaje a nuestros mejores amigos con un sueño solidario detrás

Los perros son considerados seres de luz que acompañan a sus dueños durante las diversas etapas de su vida. Algunos esperan encontrar una familia, otros juegan en sus hogares junto a sus responsables y los que ya no están presentes ocupan un lugar especial en el corazón de las personas que los quisieron.

Aquí entra una iniciativa que ha sido impulsada para que el recuerdo de nuestras mascotas sea imborrable y responde al nombre de El Muro del Millón de Perros. Este proyecto digital ha conseguido reunir a 463 perros de 11 países y albergar en su interior diversos perfiles e historias perrunas, en apenas tres semanas.

La iniciativa se lanzó el pasado 13 de octubre con una propuesta resumida en la creación de un muro virtual de un millón de espacios en el que cualquiera puede publicar la fotografía de su perro, contar su historia y dedicarle unas palabras.

A su vez, los primeros datos revelan un aspecto significativo y es que 203 de los 463 perros que forman parte del muro han fallecido, es decir, el 44 % de las publicaciones son homenajes a mascotas que ya no están. La cifra enfatiza en la huella que deja una mascota en su círculo familiar y cómo ese recuerdo ocupa un lugar fundamental tras su muerte.

¿Cómo funciona este muro virtual?

El funcionamiento de El Muro del Millón de Perros es sencillo. El usuario que entre en este espacio puede elegir uno o varios huecos libres, subir una fotografía y añadir información sobre su mascota, como su nombre, raza, país y una pequeña historia personal.

Cada rincón vacío de este muro tiene un precio de un euro y cuantos más se adquieran, mayor será el tamaño de la fotografía dentro del muro. Además, la plataforma contiene las siguientes tres categorías:

Perros que siguen vivos y habitan con sus familias. Perros fallecidos a los que sus dueños quieren rendir homenaje. Perros en adopción que buscan un nuevo hogar.

En esta última categoría, el componente solidario es esencial. Hasta ahora han sido ya 25 perros de protectoras los que han sido identificados en el muro con el distintivo Busca familia. El objetivo es dar visibilidad a los animales que esperan una oportunidad.

«Cuando empezamos a desarrollar este proyecto, queríamos crear un lugar donde todos los perros pudieran tener su propio espacio. Pero ver que casi la mitad de las familias lo están utilizando para recordar a perros que ya no están nos ha hecho entender lo especial que puede llegar a ser este muro», asegura Alfredo Claudio, creador de la iniciativa.

Otros elementos del proyecto

El proyecto no se resume solo en una galería de fotografías, sino que sus creadores han desarrollado un entorno virtual en tres dimensiones que permite recorrer el muro a través de un paseo de nueve kilómetros.

La reproducción gráfica de este mundo virtual muestra un camino de tierra con una entrada de madera y un enorme muro de piedra en el que van apareciendo las fotografías de los perros participantes.

Cada animal cuenta con su propio rincón y puede localizarse a través del buscador de la plataforma. Al mismo tiempo, las imágenes pasan por un sistema de inteligencia artificial antes de publicarse, con la finalidad de comprobar que corresponden a perros reales.

Hasta el 4 de noviembre de 2026, el proyecto había conseguido ocupar 7.494 de los espacios disponibles, de un total de un millón. Entre las razas más representadas destacan los perros mestizos, con 111 ejemplares, seguidos del American Staffordshire Terrier y el bulldog francés.

La iniciativa final: construir un refugio de perros

Detrás de este muro hay un objetivo que va más allá de conservar fotografías y recuerdos. Su creador quiere utilizar los beneficios que genere la plataforma para hacer realidad ALGGILAND, un futuro resort destinado a perros sin hogar.

En este lugar garantizarán el bienestar de los animales, mientras esperan encontrar una familia. Esto contempla zonas abiertas, cuidados, atención veterinaria y espacios pensados para garantizar su bienestar y felicidad.

«No quiero construir un lugar donde los perros simplemente esperen una vida mejor. Quiero construir un lugar donde esa vida mejor empiece. Sé que es un proyecto muy ambicioso y que llevará tiempo, pero creo que merece la pena intentarlo», señala Alfredo Claudio.

El Muro del Millón de Perros se encuentra en sus primeras semanas de vida y ya se ha podido apreciar un crecimiento notable al reunir cientos de historias de perros de distintos países, hasta de aquellos que ya no están y cuyas familias han encontrado en este muro virtual un lugar donde mantener vivo su recuerdo. Hay perros que se marchan, pero nunca dejarán de formar parte de la familia y esa es la idea que quiere representar este millón de espacios.

El proyecto puede visitarse a través de su página web www.elmurodelmillondeperros.com.