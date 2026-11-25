El bienestar animal reside en el trato que le otorgue el dueño a su mascota. La Ley de Bienestar Animal establece la prohibición de utilizar determinados collares y herramientas de castigo, cuyo uso puede acarrear multas de hasta 50.000 euros.

En concreto, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, recoge en su artículo 27 la prohibición de utilizar herramientas de manejo que puedan causar lesiones, dolor o sufrimiento a los animales de compañía.

Una medida que afecta a algunos accesorios empleados habitualmente durante los paseos y las sesiones de adiestramiento por numerosos dueños y profesionales.

¿Los collares para perros están prohibidos por la ley?

Los dispositivos que se encuentran prohibidos por ley son los collares eléctricos o de impulsos, los cuales emiten descargas o estímulos aversivos para corregir el comportamiento del animal. Su utilización puede provocar dolor, estrés y alteraciones conductuales.

Los collares de pinchos, denominados también de castigo, están terminantemente prohibidos al incorporar púas capaces de ejercer presión sobre el cuello y ocasionar lesiones en los tejidos.

A estos se suman los collares de ahogo, que se aprietan alrededor del cuello cuando el propietario tira de la correa y pueden causar dificultades respiratorias y daños en la tráquea.

El objetivo de la normativa es evitar que la educación de las mascotas se base en el miedo, el dolor o los castigos físicos, apostando por métodos que respeten su bienestar.

Multas de hasta 50.000 euros

El incumplimiento de la normativa trae consecuencias económicas importantes para los propietarios. La Ley 7/2023 contempla multas de entre 10.000 y 50.000 euros para las infracciones graves, entre las que se incluyen determinadas conductas relacionadas con el uso de métodos agresivos o violentos en la educación de los animales.

La cuantía dependerá de las circunstancias y de la calificación de la infracción por parte de las autoridades competentes. Hay que tener en cuenta que algunos animales, como los perros destinados a actividades de caza, pastoreo o guarda, están excluidos del ámbito de aplicación de esta ley y se rigen por su normativa específica.

Qué alternativas pueden utilizar los dueños de mascotas

Para evitar prácticas perjudiciales, los propietarios pueden recurrir a collares planos y arneses correctamente ajustados, incluidos modelos antitirones. Estas herramientas permiten controlar al animal durante los paseos sin recurrir a mecanismos que puedan provocarle dolor.

Los especialistas recomiendan apostar por el adiestramiento basado en el refuerzo positivo, basado en premiar los comportamientos adecuados y corregir las conductas mediante técnicas respetuosas. En caso de dificultades, es posible acudir a un profesional del comportamiento canino.

Por lo tanto, los dueños no solo deben evitar sanciones, sino que tienen que garantizar una convivencia segura, respetuosa y saludable con sus mascotas.