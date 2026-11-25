Cuando se habla de una hipoteca, lo normal es pensar en alguien que pide dinero al banco para comprar una casa y lo devuelve en cuotas durante décadas. Sin embargo, en la hipoteca inversa ocurre lo contrario, porque quien ya tiene la casa pagada recibe el dinero del banco y no paga ninguna cuota mientras vive.

Montse Cespedosa, experta hipotecaria y ex banquera, cree que pronto se hablará mucho de este préstamo. En un vídeo de su canal de YouTube, lo presenta como «el producto ideal para complementar la pensión» para quien tiene una propiedad y más de 65 años, aunque pone una condición: «Es vital que sea una propiedad libre de cargas».

¿Por qué pide Montse Cespedosa una vivienda libre de cargas para la hipoteca inversa?

Una vivienda libre de cargas es la que no tiene otra hipoteca ni embargos pendientes. Para Cespedosa, la casa sin deudas es «la garantía principal de la operación». De hecho, la experta lo resume como «una hipoteca al revés», en la que el banco presta el dinero según la edad del titular y el valor de la vivienda.

Además, Cespedosa aclara que no hace falta que sea la vivienda habitual. Según la experta, pueden pedirla los mayores de 65 años y las personas con dependencia severa o con una discapacidad superior al 33%, aunque alguna entidad sólo la concede a partir de los 70.

Aun así, la condición de la vivienda sin cargas no figura en la Ley 41/2007, que regula este préstamo. La piden las entidades, como Santander Mapfre, que en la ficha de su producto exige una casa «sin otras hipotecas ni cargas sobre el inmueble», que sea la vivienda habitual y valga más de 150.000 €.

Cuánto dinero puede cobrar un mayor de 65 años con una hipoteca inversa

Según Cespedosa, el banco presta entre el 25% y el 50% del valor de tasación de la vivienda. El titular puede cobrarlo de una vez o en rentas mensuales hasta su fallecimiento, y en ese caso la experta recomienda completarlo con un seguro de rentas.

Como el banco sólo presta una parte, la ex banquera aconseja una casa de valor alto. «Por una vivienda de 150.000 euros es probable que consigas únicamente 200 euros al mes», advierte. El Banco de España añade que la renta depende también de la edad del titular y de su cónyuge.

No obstante, los bancos cobran intereses altos por este préstamo. En mayo de 2022, cuando publicó el vídeo, Cespedosa situaba el tipo de interés entre el 4% y el 5% a tipo fijo, y recordaba que los intereses crecen con los años y reducen el capital disponible.

A cambio, el dinero que recibe el titular no tributa en el IRPF, porque es un préstamo. La Ley 41/2007 también exime las escrituras del impuesto de actos jurídicos documentados y rebaja un 90% los aranceles del registro, aunque estas ventajas sólo se aplican si la hipoteca es sobre la vivienda habitual.

Los herederos tienen un año para decidir qué hacer con la casa hipotecada

Mientras vive, el titular sigue siendo el dueño de la casa. Así que, como recuerda Cespedosa, tiene que seguir pagando los suministros y los impuestos, porque si no lo hace, el banco podría reclamarle todo el préstamo.

Cuando fallece el titular, según la experta, los herederos tienen tres opciones. Pueden vender la vivienda, cancelar la hipoteca y quedarse con lo que sobre, asumir la deuda pendiente o pagarla con un préstamo nuevo. Para decidirlo, Cespedosa explica que tienen un año como máximo.

Por otra parte, la ley protege a la familia si la deuda supera el valor de la casa, ya que el banco sólo puede cobrar hasta donde lleguen los bienes de la herencia. La misma norma obliga a las entidades a dar asesoramiento independiente a quien la pide, ya que, como advierte Cespedosa, es un producto financiero «muy complejo».