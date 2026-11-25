«El PIB no se come». La frase del candidato popular a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, se ha convertido en una de las citas que muestran el malestar social por la divergencia entre los datos macroeconómicos y la prosperidad de los hogares. Sin embargo, las cifras macro también muestran la causa de ese resentimiento en aquello que más importa a las familias: los salarios.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, el 30% de los empleados españoles cobra menos de 20.000 euros al año de salario bruto (antes de impuestos y cotizaciones). Teniendo en cuenta las retenciones generales de IRPF y Seguridad Social, deja un salario neto mensual de 1.365 euros.

Aunque los salarios han crecido en términos agregados en los últimos años, estos son insuficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo, entre las clases más bajas. De todas los bienes que más se han encarecido en los últimos años, la vivienda ocupa todos los titulares y la opinión pública.

Según datos de Fotocasa, un alquiler promedio en España supera los 1.150 euros al mes, lo que representa el 84% de los ingresos netos de los trabajadores más precarios de España.

Salario mediano insuficiente

Si ampliamos el foco al resto de los asalariados de España, las cifras no son mucho mejores. El salario mediano (justo el que divide a los empleados en dos grupos iguales) es de 25.100 euros brutos al año, lo que arroja un salario neto mensual de 1.662 euros. Medido conforme al alquiler promedio, la renta para vivir en una casa roza el 70% del salario mediano en España.

Las subidas del salario mínimo interprofesional no están levantando el conjunto de los sueldos medios al mismo ritmo. Desde que Pedro Sánchez es presidente y hasta 2025, el SMI ha subido un 61%. Sin embargo, el salario mediano solo se ha incrementado un 22% hasta 2025, por debajo de la inflación acumulada del 23%.

En la práctica, ha generado una bolsa cada vez mayor de asalariados concentrados alrededor del salario mínimo (de ahí que el sueldo más frecuente se haya reducido para acercarse a esa cota). Y esta concentración ha dejado a cada vez más capas sociales sin poder costearse el alza de los precios como la vivienda y el aumento de impuestos.