Terror en un centro hospitalario de Palma. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad española por proferir graves amenazas a un médico después de que este le denegara a su mujer un parte de incapacidad laboral. El arrestado, de nacionalidad española, también provocó daños materiales en el hospital lanzando piedras a una ventana que daba a una sala de curas.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, los hechos ocurrieron este pasado martes alrededor de las 09:45 horas, cuando el arrestado acudió a las instalaciones acompañado de su pareja para solicitar una baja médica.

La mujer alegó que sufría malestar general, por lo que fue atendida por el personal sanitario del centro. Sin embargo, tras realizarle las pruebas médicas pertinentes, el facultativo determinó que no existían motivos clínicos que justificaran la baja y así se lo comunicó a la pareja.

La resolución médica desencadenó una reacción violenta por parte del acompañante. Lejos de aceptar el diagnóstico, el hombre adoptó una actitud agresiva y lanzó graves amenazas directamente contra el profesional que los había atendido: «Me he quedado con tu cara, cuando salgas de aquí te voy a crujir el cuello», le espetó en plena consulta.

La tensión no terminó dentro del edificio. Al abandonar el centro médico, el sospechoso recogió una piedra del exterior y la arrojó con fuerza contra la ventana de una de las salas de curas, logrando fracturar el cristal. Acto seguido, tanto él como su mujer abandonaron el lugar.

Tras recibir el aviso, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo que permitió localizar poco después al presunto autor. Al ser interceptado, el hombre intentó justificar su comportamiento alegando que se había puesto nervioso por la supuesta tardanza en ser atendidos, aunque terminó reconociendo ante los policías que había roto el cristal de una pedrada. Finalmente, fue arrestado como supuesto autor de un delito de amenazas y otro de daños.