El cuidado de la salud dental infantil debe comenzar muy pronto. No hay que esperar a que el niño sea mayor y tenga las primeras caries o se detecten problemas al masticar. La Dra. Alma Esterasca, odontopediatra de Juaneda Dental Kids, ofrece en esta entrevista cuatro claves básicas para encaminar una buena salud dental en los más pequeños.

P- ¿A qué edad tenemos que llevar a nuestro hijo al dentista infantil?

R- A nuestro hijo lo tenemos que llevar a la consulta del odontopediatra desde el momento en que le ha salido el primer diente, lo que sucede aproximadamente entre los primeros seis y nueve meses de vida. Luego realizaremos revisiones, normalmente cada seis meses. En el caso de que el niño haya tenido caries o tenga riesgo de desarrollarlas, o que su tipo de esmalte precise más atención, las visitas se programan cada tres meses.

P.- ¿Qué se hace en la primera visita al odontopediatra?

R.- En la primera visita al odontopediatra realizaremos varias acciones. Primero, contamos los dientes. En segundo lugar, valoramos el tipo de oclusión (forma en que los dientes superiores e inferiores encajan al cerrar la boca y durante la masticación y el habla) para detectar si existiera algún tipo de maloclusión (que es cuando encajan mal las arcadas, hay dientes apiñados, torcidos o con posiciones anómalas), por si hay que derivar a la ortodoncia. También valoramos si hay algún tipo de trastorno respiratorio, caso en el que haríamos una interconsulta con el otorrinolaringólogo pediátrico. También comprobamos la postura de los diversos elementos de la boca, la musculación, la lengua, todo eso, tan importante para la salud de la boca del niño. En la primera visita se hace hincapié en la técnica de cepillado.

P.- ¿Cómo podemos prevenir las caries en un niño?

R.- Realizando las revisiones y fluoraciones en la clínica cada tres o cuatro meses y cepillándose los dientes tres veces al día, siempre con una pasta con flúor y bajo la vigilancia de un adulto.

P.- ¿Qué hacer si un niño pierde un diente por un golpe?

R.- Si el niño ha sufrido un traumatismo, lo más importante es acudir a la clínica dental cuanto antes, porque el pronóstico está muy relacionado con el tiempo de actuación. Normalmente, si es una fractura leve, se realiza una reconstrucción. Si el diente se ha caído, lo que se tiene que hacer siempre es cogerlo por la corona, nunca por la raíz, y meterlo en un vasito con leche o con suero (para conservarlo) y venir cuanto antes a la clínica dental para que se le recoloque si es aún posible.

Asistencia Dental Infantil gratuita en Juaneda Dental Kids

El Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) es un servicio gratuito financiado por el sistema público de salud. Juaneda Dental Kids, de Juaneda Hospitales, es uno de los centros asociados que ofrece este servicio a todos los niños de Baleares.

Cualquier familia con niños en edad de realizarse las pruebas o tratamientos que incluye el Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) puede solicitarlos en Juaneda Dental Kids, recibiéndolos de forma gratuita, beneficiándose de su elenco de profesionales y tecnología odontológica.

«El PADI incluye una serie de tratamientos y revisiones para niños de 6 a 15 años —explica la Dra. Alma Esteras, odontopediatra de Juaneda Dental Kids— que quedan cubiertos por el IB-Salut. Se trata de revisiones, fluoraciones, limpiezas, extracciones en dientes de leche y tratamientos en dientes definitivos».

Gracias al PADI, al que se puede acceder en Juaneda Dental Kids de forma gratuita, «si el niño tiene una caries en una muela definitiva, podría acceder a un tratamiento que quedaría cubierto, o si ha sufrido un traumatismo, también quedaría totalmente cubierto, entre otros tratamientos y problemas», explica la odontopediatra.

Cuando se acude con este objeto a la clínica dental, a través del PADI, hay que hacerlo con la tarjeta del IB-Salut, presentándola de manera física, y poder así acceder a las revisiones y tratamientos cubiertos de forma gratuita. Este programa incluye tanto los empastes en dientes definitivos como las revisiones y el flúor.

Desde Juaneda Dental Kids se hace hincapié en la prevención de la salud bucodental. «Explicamos a los papás que hay que disminuir la ingesta de azúcares, incluso que el niño no llegue a probarlo antes de los dos años, y fomentar también una nutrición saludable», explica la odontopediatra.

Otra medida preventiva que se inculca a las familias es que «el cepillado de dientes tiene que ser entre dos y tres veces al día, siempre por el niño, pero repasado por un adulto y siempre con una pasta de dientes que lleve al menos mil partes por millón de flúor».

Uno de los objetivos de la prevención es evitar que aparezca la caries «que tiene su origen en una infección por estreptococos (bacterias), que se ve ayudada por el exceso de azúcares y la disminución del cepillado, o que éste sea defectuoso», explica la Dra. Esteras.

«Por eso, aquí siempre intentamos —añade— enseñar una buena y correcta técnica de cepillado, que se enseña a los padres en la primera visita a Juaneda Dental Kids, durante la consulta inicial de revisión, en la que también se evalúa la maloclusión».

Las personas interesadas en una consulta con la Dra. Alma Esteras pueden solicitarla llamando a Juaneda Dental Palma, al teléfono 971220002, o escribiendo a [email protected].