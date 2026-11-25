Palma ya lo tiene todo preparado para poder abrir las puertas de la desconocida y renovada joya medieval de los templarios, una vez que en el plazo de 12 semanas concluya la musealización de las denominadas Torres del Temple, paso previo a la puesta de largo de este céntrico espacio.

Será la sede del futuro Centro de Interpretación de la Fortaleza del Temple, que estará dedicado a explicar la historia de las torres, de la Orden de Malta y de la ciudad medieval. Los primeros vestigios del edificio de las Torres del Temple se remontan al siglo XII, cuando formaban parte del refuerzo defensivo de la ciudad.

En este periodo se construyó una doble puerta fortificada, conocida en época islámica como la Almudaina de Gumara. Tras la conquista de Jaume I en 1229, el edificio fue entregado a la Orden del Temple y, con el paso del tiempo, la edificación fue acogiendo distintos usos, entre ellos el de hospicio de la Orden de San Juan de Jerusalén.

Cuando haya finalizado la musealización del edificio, pasará a ser la sede del Centro de Interpretación de la Fortaleza del Temple (CIFT), que estará abierto al público y recogerá información sobre aspectos esenciales del patrimonio y la historia de Palma, como la muralla islámica, la Almudaina de Gumara y su conversión en la fortaleza de los Templarios, las Órdenes militares del Temple y de Sant Joan (Malta), o la cartografía medieval de Mallorca.

La duración prevista del contrato será de 12 semanas, de conformidad con la reducción del plazo de ejecución ofertada por la empresa.

La portavoz del gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha señalado que se ha adjudicado el proyecto a la empresa Invelon Technologies SL, ya que ha sido la sociedad que ha recibido la máxima puntuación, una vez que la Mesa de Contratación valoró los diferentes aspectos contemplados en el proceso, como la oferta económica y los plazos de ejecución.

Preguntada por la fecha de apertura del espacio, la portavoz ha indicado que ahora la empresa dispone de 12 semanas para ejecutar el proyecto de musealización, a lo que ha añadido que la inauguración se realizará «inmediatamente después de que esté todo equipado y limpio». «Nuestra intención es que se abra lo antes posible», ha insistido.

Su próxima apertura no ha sido fácil y tendrá lugar 20 años después de que pasaran a ser de propiedad municipal tras su declaración por el Consell de Mallorca como Bien de Interés Cultural (BIC), y tras dos legislaturas con el proyecto para su reforma y rehabilitación de despacho en despacho, hasta que el actual alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, desbloqueó el otoño de 2023 su paralizada reforma.

Martínez encauzaba al fin un largo proceso administrativo iniciado en 2017 con la tramitación municipal del proyecto ejecutivo de rehabilitación y musealización y su aprobación inicial por la Comisión de Centro Histórico de Palma, que ahora encara su recta final.