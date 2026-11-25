Precio de la gasolina hoy 25 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde te va a salir más barato repostar hoy miércoles en las principales ciudades de Andalucía
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Noviembre también suena a flamenco en Andalucía, con ciclos como el de Utrera que acaba precisamente hoy o el Noviembre Flamenco de Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla que arranca esta semana, que llenan peñas y teatros de aficionados que se desplazan desde otros puntos de la región. Y entre esas escapadas culturales y los trayectos de cada miércoles, el coche sigue siendo protagonista, por lo que merece la pena saber cuál es el precio de la gasolina hoy 25 de noviembre. Y para ello consultamos el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras reportan sus precios, así que toma nota porque estas son las más baratas de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada a primera hora de hoy.
Precio de la gasolina hoy 25 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles:
Gasolina 95
- Plenergy. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-398, km 2. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 11. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. El Viso del Alcor. Avenida del Comercio, 77. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. Carmona. Polígono de Brenes, calle H, 52. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Avenida Montesierra, 7. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Guadaíra. Autovía A-92, km 10. Precio: 1.299 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Mairena del Alcor. Avenida de El Viso del Alcor, 26. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.307 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.489 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.489 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.519 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.519 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.559 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.609 €/l.
- Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,75. Precio: 1.694 €/l.
- Shell. Alcalá de Guadaíra. Calle Mar Cantábrico, 13. Precio: 1.699 €/l.
- Shell. Marchena. Autovía A-92, km 53,800. Precio: 1.699 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera N-IV, km 552,4, número 2. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Autovía A-4, km 552,4, lado izquierdo. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,800. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de la Libertad, 7. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 183. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 554. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 553. Precio: 1.589 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar este miércoles:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9-10-11, número 9. Precio: 1.279 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Carretera N-IVa, km 680. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix Chiclana. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix San Fernando. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.359 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.499 €/l.
- Repsol. Villamartín. Avenida de Arcos, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.589 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Carrefour. La Línea de la Concepción. Avenida de la Colonia, 9. Precio: 1.629 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.644 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen derecho. Precio: 1.649 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen izquierdo. Precio: 1.649 €/l.
Diésel
- Ballenoil. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Carretera N-IVa, km 680. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix Chiclana. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix San Fernando. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9-10-11, número 9. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Camino Águila Real, 22. Precio: 1.599 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, las gasolineras donde es más barato repostar hoy miércoles son estas que te mostramos:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.359 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.379 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.385 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.385 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.389 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.389 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.399 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.405 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.405 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.405 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.509 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.639 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.659 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera CN-340, km 173. Precio: 1.679 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Shell. Alhaurín de la Torre. Avenida Ciudad de Ceuta, s/n. Precio: 1.694 €/l.
- Carrefour. Mijas. Avenida de la Encarnación, s/n. Precio: 1.699 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.599 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.615 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.615 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.619 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.619 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.635 €/l.
- Distreax-22, S. L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.639 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.639 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives en Córdoba, las gasolineras más baratas hoy miércoles son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.329 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.338 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.349 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.355 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1.369 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.377 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.379 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.499 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.579 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.599 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.639 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.659 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.669 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.672 €/l.
Diésel
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.619 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.619 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.619 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.623 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.626 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.629 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.657 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.659 €/l.
Precio de la gasolina hoy 25 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último en Granada, estas son las gasolineras donde te va a salir más barato repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.299 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.299 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono Peri Cetarsa, 5. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1.299 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.329 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.339 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.349 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.355 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.499 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.569 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.589 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.599 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55 Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.615 €/l.
- Shell. Alhendín. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.634 €/l.
- San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1.637 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.569 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.569 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.569 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.569 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.569 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar, pero si quieres consultar en otro momento o buscar otra localidad, puedes hacerlo entrando tú mismo en el Geoportal, con resultados en lista o en forma de mapa, como este de Córdoba que te mostramos a modo de ejemplo: