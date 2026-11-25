Scott Galloway, profesor en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, ha realizado una polémica propuesta para solucionar el problema de las pensiones en Estados Unidos. Este experto en economía ha cortado por lo sano y, para que el sistema sea viable, ha dejado claro que no se tendría que pagar a los jubilados que no las necesiten. Lógicamente, esta afirmación ha creado un gran revuelo y ha traspasado fronteras. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la propuesta de este profesor universitario con las pensiones.

La viabilidad del sistema de pensiones es la gran preocupación de muchos países que están viendo cómo la generación del baby boom está cerca de la jubilación y la esperanza de vida sigue aumentando año tras año. Por ello, en Dinamarca ya han aprobado retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años y Alemania ha dado el primer paso a retrasarla conforme se demore la esperanza de vida. Todo ello mientras Pedro Sánchez sigue viéndolo todo de color de rosa con respecto al futuro de las pensiones.

Y para muestra un botón: el pasado mes de octubre de la maltrecha hucha de las pensiones se sacaron 14.540 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior, para pagar las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares de 9,6 millones de personas que reciben las 10,6 millones que se entregan mensualmente en nuestro país. Y en este mes de noviembre el gasto será mayor, ya que llega la paga extra de Navidad que se abona en los primeros cuatro días de diciembre; doblará la cantidad hasta llegar a la mayor inversión de la historia en pensiones.

Propuesta para solucionar el problema con las pensiones

Al hilo de este gasto que las administraciones hacen en pensiones mensualmente, se ha pronunciado Scott Galloway, que trabaja en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, y ha realizado unas polémicas declaraciones en su canal de YouTube, The Prof G Pod. Este experto en economía básicamente ha dejado caer que habría que quitar las pensiones a los jubilados que no las necesiten.

Scott Galloway ha informado que en Estados Unidos se dedican 1,2 billones de dólares anuales para las pensiones de «la generación más rica de la historia». «Entre el 10 y el 30% de las personas que reciben pensiones no deberían recibirlas», ha dicho este profesor de la Universidad de Nueva York que ha dejado claro que «no las necesitan».

«Muchas de estas personas no se darían cuenta si dejaran de recibir estas prestaciones mensuales», ha confirmado este experto en un programa que consistiría en dejar «fuera a aquellos que estuvieran fuera de la pobreza». En boca de este profesor, esto supondría un beneficio para las generaciones actuales «a las que las cosas no les van tan bien como a las generaciones anteriores».

Lógicamente, esta idea loca ha causado un gran revuelo en las redes sociales y claro está que no es viable. Aunque los sistemas de pensiones de todo el mundo tengan que renovarse en los próximos años por la llegada de los baby boomers a la edad de jubilación y el aumento de la esperanza de vida, la pensión de jubilación para los que han estado toda la vida trabajando es algo que está más que asegurado.