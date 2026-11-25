Heredar una vivienda entre varios hermanos puede convertirse en una fuente de problemas cuando llega el momento de decidir qué hacer con ella. Uno quiere vender, otro prefiere conservarla y quizá un tercero lleva años viviendo allí. Si además alguno propone quedarse con toda la casa pagando al resto su parte, es habitual pensar que necesita necesariamente el consentimiento de todos para hacerlo. La legislación, sin embargo, contempla otras posibilidades cuando el inmueble no puede dividirse sin perder buena parte de su valor.

El Código Civil regula expresamente qué puede ocurrir con estos bienes durante el reparto de una herencia. Una vivienda puede terminar adjudicada a uno de los coherederos, que deberá compensar económicamente a los demás por la parte que les corresponde. Eso no significa que un hermano pueda apropiarse de la casa, decidir cuánto vale o imponer una cantidad al resto. Además, cualquiera de los herederos puede pedir que un inmueble indivisible se venda en pública subasta en los términos previstos por la ley.

Un hermano puede quedarse con la vivienda heredada

El artículo 1062 del Código Civil es el que regula esta situación cuando dentro de la herencia existe un bien que resulta indivisible o que perdería mucho valor si se dividiera. La norma establece que ese bien «podrá adjudicarse a uno», siempre que abone en dinero a los demás el exceso que recibe. Pensemos por ejemplo en tres hermanos que heredan, a partes iguales, una vivienda valorada en 180.000 euros y supongamos que no existen otros bienes, deudas o circunstancias que alteren el reparto. A cada uno le corresponderían 60.000 euros. Si uno termina adjudicándose íntegramente la casa, tendrá que compensar a los otros dos por el valor de sus respectivas participaciones, es decir, 120.000 euros en total.

La posibilidad existe, por tanto, pero no concede al hermano interesado el derecho automático a imponer su decisión. Tampoco puede establecer unilateralmente que una vivienda valorada en 180.000 euros vale 120.000 para pagar menos a los demás. Si existe desacuerdo sobre el importe, será necesario determinar el valor del inmueble mediante las vías que correspondan, y una tasación independiente puede resultar especialmente útil.

La ley no obliga a aceptar cualquier oferta

Este punto resulta fundamental porque quedarse con la vivienda y comprar la participación de los otros herederos son cuestiones que suelen confundirse. La compensación tiene que respetar los derechos hereditarios que correspondan a cada uno. El propio artículo 1062 introduce además una importante excepción. Basta con que uno de los herederos solicite la venta del bien en pública subasta, con admisión de licitadores externos, para que se siga esa vía. De esta manera, quien quiere conservar la casa no tiene garantizado que vaya a adjudicársela simplemente porque esté dispuesto a pagar la participación de sus hermanos.

El Consejo General del Notariado recuerda, además, que las reglas hereditarias no son idénticas en todo el territorio. Junto al Derecho común existen derechos civiles propios en comunidades como Cataluña, Aragón, Galicia, Navarra, Baleares o País Vasco, por lo que antes de aplicar una regla general hay que comprobar qué legislación sucesoria corresponde al caso. Y también puede influir que el fallecido haya nombrado un contador-partidor. El Notariado explica que esta figura puede encargarse de realizar el reparto cuando se prevén dificultades entre los herederos, de manera que no sean estos quienes tengan que acordar directamente cómo distribuir todos los bienes.

Qué ocurre si la casa ya pertenece a los hermanos en copropiedad

La situación cambia cuando la herencia ya ha sido repartida y la vivienda aparece adjudicada a varios hermanos en porcentajes determinados. En ese momento ya no estamos únicamente ante una partición hereditaria, sino ante una comunidad de bienes. El artículo 400 del Código Civil establece una regla bastante clara: ningún copropietario está obligado a permanecer indefinidamente en la comunidad y cualquiera puede solicitar que se divida la cosa común. La ley permite, no obstante, pactar mantenerla indivisa durante un periodo determinado que no puede superar los diez años, aunque posteriormente pueda renovarse ese acuerdo.

¿Y qué ocurre con un piso que físicamente no puede partirse entre tres personas? El artículo 404 señala que, si el bien es esencialmente indivisible y los propietarios no acuerdan adjudicárselo a uno indemnizando a los demás, deberá venderse y repartirse su precio. Por eso, un hermano tampoco puede bloquear para siempre cualquier solución simplemente porque no quiera vender o porque esté utilizando la casa.

El valor de la vivienda puede decidir cuánto recibe cada heredero

Antes de aceptar una propuesta conviene saber cuánto vale realmente la vivienda. El valor catastral, el valor de referencia del Catastro y el precio de mercado no son necesariamente la misma cantidad y cumplen funciones diferentes. Si existen dudas, una tasación profesional permite disponer de una referencia sobre el precio del inmueble teniendo en cuenta su ubicación, superficie, estado, cargas y situación del mercado. También habrá que revisar el testamento, las cuotas de cada heredero, posibles hipotecas, usufructos, deudas y el resto de bienes que formen parte de la herencia. Porque la ley sí permite que una vivienda indivisible termine en manos de uno de los hermanos, pero lop que no permite es que ese hermano decida por sí mismo cuánto corresponde a los demás y los obligue a aceptar cualquier cantidad.