España conserva ocho grandes refinerías y cerca del 13% de la capacidad de refino de la Unión Europea, una fortaleza industrial que reduce su dependencia de productos refinados del exterior y permite responder con mayor flexibilidad cuando las tensiones internacionales afectan al suministro de combustibles esenciales como el diésel y el queroseno.

Las tensiones geopolíticas han vuelto a poner el suministro energético europeo en primer plano. Los conflictos en Oriente Medio y Ucrania llevan meses condicionando la llegada de petróleo y productos refinados al continente. En este escenario, España cuenta con una ventaja relevante: una industria de refino capaz de transformar el crudo y adaptar su producción a las necesidades del país cuando los mercados internacionales atraviesan dificultades.

España importa todo el petróleo que consume, pero ha reducido el riesgo de esa dependencia diversificando sus proveedores. El crudo procede actualmente de 26 países y llega a través de una extensa infraestructura de puertos y oleoductos que conecta el suministro exterior con las refinerías y permite distribuir posteriormente los combustibles producidos en ellas.

Disponer de capacidad industrial para transformar el petróleo permite producir en España los combustibles y productos que necesita la economía y reduce la dependencia de adquirirlos ya elaborados en otros mercados. Esta capacidad resulta especialmente relevante porque el 95% del transporte de personas y mercancías depende de productos derivados del petróleo, según las estimaciones de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE).

Las refinerías producen la gasolina para la movilidad de las personas y el gasóleo necesarios para buena parte del transporte por carretera, el queroseno utilizado por los aviones y los combustibles de los barcos. De sus instalaciones salen también productos como butano, propano, aceites lubricantes o betún para las carreteras, además de materias primas imprescindibles para la industria química y para sectores como la automoción, el textil, la construcción, la agricultura, el material sanitario o la defensa.

España mantiene una capacidad industrial que Europa ha reducido

Perder capacidad industrial propia aumenta la necesidad de importar productos ya refinados desde otros mercados. Europa muestra este riesgo: en las dos últimas décadas ha perdido alrededor de un 20% de su capacidad de refino y, desde 2009, 35 refinerías han cerrado o se han reconvertido, según FuelsEurope.

España ha seguido una trayectoria diferente. Nuestro país ha mantenido su capacidad mediante inversiones orientadas a mejorar la eficiencia y la capacidad de conversión de sus instalaciones. Hoy cuenta con ocho grandes refinerías, concentra aproximadamente el 13% de la capacidad de refino de la Unión Europea y ocupa el tercer puesto comunitario por capacidad instalada.

Esta diferencia resulta especialmente relevante en periodos de inestabilidad. Mantener las refinerías permite que España no dependa exclusivamente de adquirir en otros países productos terminados como el diésel o el queroseno. El país dispone de capacidad propia para transformar materias primas y modificar la producción en función de las necesidades de cada momento.

Cinco complejos de Repsol concentran el 60% del refino español

Repsol desempeña un papel relevante en la industria española del refino: sus cinco complejos con esta actividad concentran el 60% de la capacidad del país. Durante la última década, la compañía ha destinado una media aproximada de 1.000 millones de euros anuales al mantenimiento, modernización y eficiencia de estas instalaciones.

Los complejos de La Coruña, Puertollano, Tarragona, Cartagena y Bilbao cuentan además con sistemas de conversión profunda capaces de procesar más de cien tipos diferentes de crudo, una flexibilidad que permite transformar las fracciones más pesadas en productos como diésel y queroseno, y adaptar mejor la producción a las necesidades del mercado. Como muestra de esta flexibilidad, entre 2021 y 2026, la compañía incorporó a su esquema de refino una media de 10 nuevos tipos de crudo al año.

Esa capacidad de adaptación ha demostrado su valor recientemente. Entre enero y septiembre de 2026, Repsol destinó cerca de 3.700 millones de euros a elevar sus existencias de crudo y productos refinados y adaptó la producción de sus instalaciones hacia los combustibles más necesarios. Esto permitió a España afrontar las restricciones de oferta desde una posición más sólida que otros países europeos.

El queroseno es un ejemplo. Varias de las refinerías de Repsol llegaron a duplicar la producción de queroseno de aviación para aumentar un 20% el volumen total producido, coincidiendo con el incremento de la demanda del transporte aéreo. Se trata de un combustible especialmente relevante en España por el peso que tiene el turismo en la actividad económica.

Una infraestructura estratégica que seguirá transformándose

La relevancia de los centros industriales de Repsol no se limita al suministro actual. Hasta 2030, la compañía prevé desarrollar alrededor de ellos proyectos por valor de 7.000 millones de euros, el 60% de los 11.500 millones previstos en España durante ese periodo, para modernizar las instalaciones y avanzar en su transformación hacia la fabricación de nuevos productos de baja huella de carbono.

En un momento en el que Europa ha reducido parte de su capacidad de refino y las tensiones internacionales pueden alterar con rapidez los mercados energéticos, mantener esta industria supone para España disponer de un margen propio de respuesta. La ventaja no reside únicamente en contar con ocho grandes refinerías, sino en disponer de instalaciones capaces de utilizar materias primas diferentes y modificar su producción cuando cambian las necesidades. Esa flexibilidad industrial es la que convierte al refino en un activo estratégico para el país.