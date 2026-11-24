La actriz Loles León ha participado este martes en el mitin del PSC en Barcelona con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La artista ha salido en defensa del candidato socialista en los próximos comicios del 29 de noviembre. «Lo más bonito que tenéis Begoña y tú es el amor», ha asegurado León en una participación sorpresiva en el acto electoral.

«Por eso no insultas, porque estás lleno de amor», ha indicado la actriz sobre el presidente. León ha descrito a Sánchez como una persona que «está contento consigo mismo y se siente querido». Así ha defendido al presidente y a su mujer, procesada por dos delitos de tráfico de influencias y malversación.

La artista ha llamado a la movilización del electorado socialista apelando al pasado y a la represión de la dictadura: «Somos las abuelas de los años 70 con las tetas bien puestas todavía». «La fuerza nos viene de aquellos años donde nos mataban, nos torturaban y nos violaban si nos pillaban, pero no nos pillaban a todas», ha asegurado. Y ha añadido: «Tenemos que recordar a toda la gente, mujeres y hombres que se quedaron en el camino; por lo que ha costado conseguir lo que tenemos ahora, no lo podemos dejar ni un paso atrás, hay que luchar».

Aun así, León ha indicado que «hay muchas cosas que arreglar». Y ha pedido a Sánchez, en pleno mitin, una reunión: «Me quiero sentar contigo». Ha reconocido que ya ha tenido una cita con él para «pedir derechos para los niños».

«Somos tantos y vamos a ser muchos más el domingo que viene», ha indicado la artista en alusión a la movilización masiva que los socialistas aseguran que va a producirse. «Hay que conseguir que vayamos todos y, desde aquí os digo, salid a votar, que os conozco, salid a votar, porque aquí está en juego vuestro futuro y el de vuestros hijos y el de vuestros nietos», ha señalado León. «Hay que salir a votar el 29 sin pensarlo», ha subrayado.

El cantante Joan Manuel Serrat también ha participado con un vídeo grabado emitido al final de la intervención de la actriz. Sánchez, además de estos dos artistas, ha estado acompañado en el acto electoral de este martes en Barcelona junto al secretario general del PSC, Salvador Illa, y el cabeza de lista del PSC en el Congreso por Barcelona, Jordi Hereu; la número 2 por la lista de Barcelona, Eva Granados, y el alcalde de la Ciudad Condal, Jordi Hereu.

Según la organización, al acto han acudido 10.000 personas, contando los socialistas que han podido entrar y los que se han quedado fuera del recinto de la Fira de Barcelona de Montjuic. Muchos de ellos procedían de los diferentes municipios de Barcelona. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, algunas agrupaciones han aprovisionado con bocadillos y bebida a los militantes que se han movilizado para llenar el lugar.