El dinero procedente de delitos cometidos en España que se ha blanqueado dentro del país ha sumado entre 20.500 y 32.200 millones de euros en 2022 y 2023, cerca del 1% del PIB. Así lo ha estimado el estudio Quantum Crime’s Money, elaborado por el Consejo General del Notariado (CGN) e IE University. El tráfico de drogas ha aparecido como el gran motor de esta economía sumergida.

El informe se ha presentado este martes en Madrid, durante la jornada por el 20º aniversario del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado. En ella se han expuesto cuatro estudios sobre esta lacra.

La cifra supone un aumento respecto a 2018 y 2019, cuando el blanqueo se situó entre 14.300 y 21.400 millones de euros. En términos relativos, el flujo ha alcanzado su nivel más alto en 2022, entre el 0,77% y el 1,26% del PIB.

El cálculo, además, se queda corto por diseño. No incluye la pecunia de origen delictivo generada en el extranjero que después se lava en España, porque no existen métricas internacionales ni fuentes públicas oficiales para cuantificarla. Por eso, los 32.200 millones constituyen solo un umbral mínimo.

Narcotráfico, primera fuente

Según la estimación, el tráfico de drogas ha generado en torno a 41.600 millones de euros en 2022 y unos 65.000 millones en 2023. Más del 80% de los fondos ilícitos producidos en el país procedería de esta actividad.

Sin embargo, el modelo solo le atribuye una parte reducida del blanqueo realizado en territorio nacional: casi 6.000 millones en 2022 y más de 3.000 en 2023. En el caso del hachís y la cocaína, por ejemplo, únicamente computa la remuneración de los servicios locales.

Tras las drogas, lo que más ha crecido son los delitos fiscales. Su blanqueo estimado ha pasado de unos 800 millones en 2018-2019 a más de 2.500 en 2022 y cerca de 4.000 en 2023. Les siguen la corrupción y la ciberdelincuencia.

Silvina Capello, colaboradora del OCP en asuntos internacionales, ha defendido que la metodología empleada es «la única que existe para cuantificar los fondos de origen ilícito generados en España y para estimar cuántos de esos fondos se blanquean en el país».

Concepción Pilar Barrio del Olmo.

Testaferros y sociedades

Un segundo estudio del OCP ha analizado 872 sentencias por blanqueo dictadas entre 2010 y 2025, seleccionadas de un catálogo inicial de 1.348 resoluciones. En 582 de ellas el importe no llegaba a los 100.000 euros, y sólo 58 superaban los cinco millones.

Para esconder el dinero, el recurso principal ha sido el testaferro, presente en 167 sentencias, por delante de las sociedades interpuestas (78) y las identidades falsas (42). La presencia de empresas crece con el volumen: aparecen en cerca del 75% de los casos que superan los dos millones de euros.

Cuando interviene un notario, el patrón cambia. Dominan las operaciones en efectivo (76 resoluciones, frente a 59 de transferencias) y las sociedades interpuestas (54) rozan a los testaferros (52). El bien más repetido son los inmuebles, con 84 resoluciones frente a 64 de vehículos.

El analista Carlos Rodríguez Barón ha subrayado otra tendencia: «Hemos percibido un creciente rol de las estafas relacionadas por Internet, tanto de phishing como de suplantación de identidad, de ahí la importancia de nuestra base de datos de titular real». En 561 de las sentencias no consta quién era el titular real de los fondos.

Por provincias, Málaga, Alicante, Madrid y Barcelona son las que acumulan más expedientes comunicados por los notarios, seguidas de las Islas Baleares. Otro análisis ha situado a las Islas Vírgenes Británicas, las Bermudas y los Emiratos Árabes Unidos como los territorios de mayor riesgo.

Veinte años de vigilancia

El OCP fue creado por el CGN en diciembre de 2005. Su director, Pedro Galindo, ha situado su origen en escándalos como las operaciones Ballena y Malaya, que demostraron que la relación individual entre cada notario y el Sepblac no servía contra operaciones troceadas entre varias notarías.

Pedro Galindo.

La presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio del Olmo, ha recordado esa carencia: «Había que coordinar la responsabilidad individual del notario con un organismo centralizado que analizase todas las operaciones que se firmen en España».

Desde entonces, el órgano, que trabaja con unas 16 o 17 personas, ha registrado 68.475 expedientes. De ellos, 55.279 se han analizado y archivado, 12.168 se han comunicado al Sepblac y 1.028 siguen pendientes.

Su herramienta es el Índice Único Informatizado, alimentado por los notarios desde 2004. Reúne más de 180 millones de documentos y datos de 48,5 millones de personas físicas, 4,4 millones de jurídicas y 35,2 millones de inmuebles. Desde enero, la inteligencia artificial ayuda a extraer la información de las escrituras.

Galindo ha advertido además de que España castiga el blanqueo con penas inferiores a las de su entorno. Como siguiente paso, ha planteado una cámara de compensación inspirada en el modelo de Nueva York para ser «muchísimo más eficaces». El próximo gran reto será la adaptación al nuevo marco europeo, aplicable desde julio de 2027.

El director del Sepblac, Pedro Comín, ha cerrado la jornada con una advertencia: «Legislativamente nos estamos moviendo en una dirección que no es adecuada». También ha dejado un reconocimiento: «OCP es un elemento fundamental de la cadena, es un socio estratégico: casi todos los analistas del Sepblac empiezan por la información del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo».

El dinero sucio puede viajar en efectivo, saltar de cuenta en cuenta o esconderse tras un nombre prestado. Pero si quiere convertirse en un piso o en una empresa, tarde o temprano necesita una firma. Como ha resumido Comín ante los notarios, «sois vosotros quienes estáis en primera línea, quienes podéis ver si alguien es realmente un testaferro».