El Real Madrid persigue el pleno de victorias en las cinco primeras jornadas de la fase de liga de la Champions League. El siguiente obstáculo hacia este objetivo y el de finalizar en el Top 8 de la liguilla es el PSV. El conjunto merengue recibe en el Santiago Bernabéu al equipo holandés, en el segundo de una serie de tres encuentros consecutivos en su estadio. Los pupilos de José Mourinho llegan enrachados y en busca de la décima victoria seguida. Sigue el partido en directo en OKDIARIO y Diario Madridista, con la última hora de lo que ocurra en el Real Madrid-PSV de la Champions League.

El equipo de Concha Espina se encuentra en su mejor momento de las dos últimas temporadas, tanto a nivel de juego como de resultados. En competición europea su registro es, hasta la fecha, inmaculado. Con cuatro triunfos en el ecuador de la fase de liga, un quinto frente al PSV daría al Real Madrid tranquilidad y margen para afrontar su duelo a domicilio ante el Arsenal dentro de dos semanas. En el once merengue se espera a Vinicius Junior, vital desde el banquillo en la remontada ante el Celta y con ganas de recuperar el estatus y los minutos perdidos.

Real Madrid – PSV: Champions League en vivo hoy

La visita del PSV al Santiago Bernabéu transporta al madridismo a la trágica eliminación sufrida por ‘La Quinta del Buitre’ en las semifinales de la Copa de Europa en 1988. El Real Madrid se cobró la venganza un año después, en 1989, pero no pudo culminar su reconquista europea hasta ‘La Séptima’. Ambos equipos no han vuelto a verse las caras desde aquel enfrentamiento. 37 años después de su último duelo, PSV y Real Madrid se ven las caras en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. No te pierdas la cobertura en directo del partido desde las 20:00 horas.