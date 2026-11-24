Real Madrid
Real Madrid – PSV, en directo: dónde ver en vivo gratis, estadísticas, alineaciones y última hora del partido de la Champions League en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la quinta jornada de la fase de Liga de la Champions
Previa del Real Madrid-PSV
El once de José Mourinho
Min. 12
Vinicius, al larguero
Primera ocasión de peligro del Real Madrid que surge de las botas de Vinicius. El brasileño golpeó el travesaño de la portería con un buen disparo.
Min. 10
Ahora prueba Dest
Se plantó en la frontal el ex jugador culé y pudo conectar un golpeo que se fue desviado. Buena presentación del PSV en el Bernabéu.
Min. 5
¡Otra del PSV!
Nuevo intento de van Bommel, que superó a Militao en velocidad y se plantó ante Courtois, pero su disparo salió cerca del poste.
Min. 3
Avisa el PSV en el inicio
Primer minuto y primera llegada del PSV, que trató de sorprender con un remate de van Bommel que se marchó fuera
Min. 1 (0-0)
¡Arranca el Real Madrid – PSV!
El colegiado hace sonar el silbato e indica el inicio del duelo entre Real Madrid y PSV en la Champions League.
¡Cinco minutos para el inicio!
Ya se preparan ambos equipos para el inicio del partido en el Santiago Bernabéu.
A por la novena en el Bernabéu
El Real Madrid sólo ha conjugado el verbo ganar en el Santiago Bernabéu durante la presente temporada. El conjunto merengue ha sumado seis victorias en Liga y dos en Champions como local. Ante el PSV, buscará mantener el pleno de triunfos.
El menú del día en la Champions League
Incluido el citado duelo entre Real Madrid y PSV, la quinta jornada de la fase de liga de la Champions presenta un total de nueve encuentros este martes:
- Bodo/Glimt 1–0 Lask (finalizado)
- Galatasaray 1-0 Aston Villa (finalizado)
- Arsenal – Borussia Dortmund
- Como – AEK de Atenas
- Feyenoord – Oporto
- Manchester City – Nápoles
- Leipzig – Lens
- Real Madrid – PSV
- Slovan Bratislava – Betis
El once del PSV contra el Real Madrid
Peter Bosz presenta la siguiente alineación en la visita de su PSV al Santiago Bernabéu: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Wanner; Perisic, Mijnans, van Bommel y Til.
Dónde ver el Real Madrid – PSV en directo por televisión y online
El encuentro de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions entre Real Madrid y PSV no podrá verse en abierto ni de forma gratuita en España. Movistar + es el operador propietario de los derechos televisivos de las tres competiciones europeas de clubes, por lo que el Real Madrid – PSV se emite en directo el canal Movistar Liga de Campeones.
Un rival de ingrato recuerdo para el madridismo
Para encontrar al último precedente de un partido oficial entre Real Madrid y PSV hay que remontarse a finales de la década de 1980. El enfrentamiento más recordado entre ambos no lo es por buen motivo para el aficionado madridista. El conjunto neerlandés se impuso al Real Madrid de La Quinta del Buitre en las semifinales de la Copa de Europa de 1988, privando a aquella generación de su mejor oportunidad de levantar el título. Los merengues les devolvieron la eliminación en los cuartos de final de la siguiente edición, aunque volvieron a caer en semifinales.
Alineación del Real Madrid contra el PSV hoy
El regreso de Vincius Junior no es la única noticia del once de José Mourinho para el encuentro ante el PSV. El técnico luso también apuesta por la pareja Militao-Rüdiger en la zaga y da descanso a Jude Bellingham. Esta es la alineación del Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Diomande, Güler, Vinicius y Mbappé.
Real Madrid y PSG, duelo por el liderato
Tanto Real Madrid como PSG afrontan la quinta jornada de la fase de liga de la Champions como los únicos equipos con pleno de triunfos. En caso de finalizar en lo más alto de la tabla, ambos conjuntos tendrían asegurado disputar la vuelta como local en todas las eliminatorias y no podrían medirse antes de una hipotética final.
¡Bienvenidos al Real Madrid – PSV!
¡Buenas noches a todos! Bienvenidos a la narración en directo del duelo entre Real Madrid y PSV. El conjunto merengue recibe en el Santiago Bernabéu al equipo holandés en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. Los pupilos de Mourinho buscan el pleno europeo.
El Real Madrid persigue el pleno de victorias en las cinco primeras jornadas de la fase de liga de la Champions League. El siguiente obstáculo hacia este objetivo y el de finalizar en el Top 8 de la liguilla es el PSV. El conjunto merengue recibe en el Santiago Bernabéu al equipo holandés, en el segundo de una serie de tres encuentros consecutivos en su estadio. Los pupilos de José Mourinho llegan enrachados y en busca de la décima victoria seguida. Sigue el partido en directo en OKDIARIO y Diario Madridista, con la última hora de lo que ocurra en el Real Madrid-PSV de la Champions League.
El equipo de Concha Espina se encuentra en su mejor momento de las dos últimas temporadas, tanto a nivel de juego como de resultados. En competición europea su registro es, hasta la fecha, inmaculado. Con cuatro triunfos en el ecuador de la fase de liga, un quinto frente al PSV daría al Real Madrid tranquilidad y margen para afrontar su duelo a domicilio ante el Arsenal dentro de dos semanas. En el once merengue se espera a Vinicius Junior, vital desde el banquillo en la remontada ante el Celta y con ganas de recuperar el estatus y los minutos perdidos.
Real Madrid – PSV: Champions League en vivo hoy
La visita del PSV al Santiago Bernabéu transporta al madridismo a la trágica eliminación sufrida por ‘La Quinta del Buitre’ en las semifinales de la Copa de Europa en 1988. El Real Madrid se cobró la venganza un año después, en 1989, pero no pudo culminar su reconquista europea hasta ‘La Séptima’. Ambos equipos no han vuelto a verse las caras desde aquel enfrentamiento. 37 años después de su último duelo, PSV y Real Madrid se ven las caras en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. No te pierdas la cobertura en directo del partido desde las 20:00 horas.
Min. 15
No concreta el Madrid una contra clara
Oportunidad al contraataque desperdiciada por el Real Madrid. No decidió bien Mbappé en un dos contra uno contra la defensa del PSV.