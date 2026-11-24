José Mourinho tiene buena parte de las soluciones sentadas a su lado. Los suplentes del Real Madrid han marcado nueve de los 46 goles oficiales del equipo, casi un 20%, y sus intervenciones han sido decisivas para resolver seis victorias esta temporada. El portugués está encontrando respuestas entre quienes empiezan los partidos en el banquillo. Futbolistas que entran con poco tiempo, un resultado complicado y la obligación de cambiar lo que sucede sobre el césped. Hasta ahora, están respondiendo.

La producción se reparte entre los cinco goles de los suplentes en Liga y los cuatro en Champions. En Europa, además, los jugadores que han entrado desde el banquillo acumulan cinco asistencias en cuatro jornadas. Una aportación que explica el valor de las sustituciones en un equipo que ha necesitado insistir hasta el final para sacar adelante varias noches difíciles.

El último ejemplo llegó ante el Celta. Mourinho recurrió a Vinicius, Valverde y Cucurella con el Real Madrid perdiendo y encontró una reacción que después completó Carlos Espí. El brasileño participó en las acciones de los dos goles y el valenciano puso el remate del triunfo. El equipo terminó ganando con una contribución determinante de quienes habían empezado esperando.

Espí convierte minutos en victorias

El delantero es el mejor ejemplo de esa rentabilidad. Sus cuatro goles oficiales han llegado saliendo desde el banquillo y han servido para decidir los encuentros contra Espanyol, Elche, Roma y Celta. Apenas ha dispuesto de 57 minutos, suficientes para firmar un promedio de un tanto cada 14,25. Mourinho le busca cuando necesita presencia en el área y el valenciano está aprovechando cada oportunidad.

Espí ofrece una referencia para los centros, fija a los centrales y vive pendiente de los rechaces. Ante el Celta apareció donde debía tras el envío de Vinicius y la intervención de Radu. Su entrada permite cambiar la manera de atacar sin exigir que el resto del equipo renuncie a sus cualidades. Con él, cualquier balón que cruza el área tiene otro posible destinatario.

Pero el peso del banquillo va más allá de sus goles. Camavinga entró en el tramo final del Clásico y asistió a Mbappé en el 1-2. Valverde apareció en Atenas para resolver frente al AEK con un derechazo en el descuento. En Roma, las incorporaciones de Güler, Endrick y Espí dieron al Real Madrid recursos para transformar el partido y conquistar una victoria de enorme exigencia.

Cambios para transformar el equipo

Mourinho está utilizando las sustituciones para modificar el ritmo y las posibilidades del ataque. A veces necesita la conducción de un centrocampista; otras, el desborde de Vinicius o la precisión de Güler. Y cuando el rival protege su área, puede recurrir a Espí para aumentar la presencia cerca de la portería. El banquillo reúne perfiles diferentes que permiten buscar respuestas según lo que pide cada encuentro.

Frente al Celta se vio con claridad. La entrada del brasileño dio profundidad por la izquierda y obligó a la defensa gallega a moverse. Valverde aportó energía y Cucurella acompañó la reacción por su costado. Después llegó Espí para completar el trabajo. Los cambios tuvieron una consecuencia colectiva antes de encontrar la recompensa en el marcador.

Esa influencia también sostiene la competencia dentro del vestuario. Quien empieza fuera sabe que puede terminar siendo decisivo. Quien juega de inicio conoce el nivel de exigencia de los compañeros que esperan. Vinicius lo comprobó el sábado, cuando aceptó la suplencia y aprovechó sus minutos para ayudar a remontar.

Por eso Mourinho quiere conservar sus alternativas en invierno. La temporada exige respuestas distintas y el portugués está encontrándolas en buena parte de su plantilla. Nueve goles de suplentes, asistencias decisivas y seis victorias resueltas con su intervención explican cuánto está ganando el Real Madrid cuando el entrenador mira hacia los jugadores que tiene a su lado.