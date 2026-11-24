Jude Bellingham no ha querido mantenerse al margen en el momento más complicado de la carrera de su amigo Jamal Musiala. El futbolista del Real Madrid aprovechó el parón de selecciones para visitar al alemán en el hospital después de una nueva intervención médica sobre su extraña enfermedad neurológica. Un infierno para el jugador del Bayern, al ver cómo su carrera y su futuro profesional son un completo misterio en Alemania.

Ambos se formaron juntos en las categorías inferiores de la selección inglesa, pero cada uno escogió su propio camino: Bellingham se quedó con los británicos y Musiala optó por su doble nacionalidad para irse con los germanos. Lo que parecía ser una estrella que rivalizase con Jude, ahora es el ocaso de una estrella que no encuentra salida a sus problemas físicos. Incluso en la cúpula del Bayern es un problema que ha dado que hablar hasta tal punto que quiere rebajarle su salario por el bajón de su rendimiento.

Desde su grave lesión de tobillo no ha levantado la cabeza. Se adentró en una espiral de lesiones, pero la preocupación ocurrió el pasado mes de agosto cuando se desmayó dos veces en dos partidos consecutivos. Eso le está obligando a pasar por revisiones en el hospital para detectar qué es lo que le está pasando, y ya no se descarta que tenga que retirarse. Pero su círculo más cercano del fútbol le ha querido arropar. Bellingham fue uno de los que viajó hasta Alemania para ir a visitarle, al igual que otros como Erling Haaland, Michael Olise y Hugo Ekitike. Los tres inmortalizaron su encuentro con Musiala desde la habitación del hospital.

Musiala apenas ha podido jugar cinco partidos esta temporada, marcando dos goles y una asistencia. La semana pasada pudo jugar 20 minutos ante el Colonia y así probarse para ver cómo va reaccionando su cuerpo. No jugaba desde mediados de septiembre por un desgarro fibrilar. Bellingham no es ajeno al mal momento que vive su amigo, y no ha querido fallarle en un momento muy sensible para él, que era un talento postulado a rivalizar con el talento desbordante del inglés.