Kylian Mbappé no tuvo su noche contra el Celta. El delantero francés volvió a quedarse en sequía jugando con el Real Madrid después de firmar otro partido gris al ser incapaz de ayudar al equipo de José Mourinho en la remontada. Sin embargo, si un error se le quedó marcado del encuentro, fue el tremendo fallo que cometió en el penalti cuando mandó el balón a las nubes. De hecho, el delantero francés se lo tomó con cierto humor para quitarse presión cuando el equipo blanco se marchaba perdiendo al descanso.

Ocurrió cuando el Real Madrid perdía 0-1 tras un gol tempranero del conjunto gallego. A la media hora del partido, un agarrón de Javi Rueda a Mbappé en la mano para evitar que fuese a disparar acabó en penalti tras revisión del VAR. El francés, acostumbrado a lanzar desde los once metros, cometió un error incomprensible en él tras mandar el balón muy encima de la portería. Un lanzamiento que ni él mismo se podía creer, dejando la imagen de taparse la cara en señal de arrepentimiento.

Al marcharse al túnel de vestuarios en el descuento, Mbappé fue sincero con el cuerpo técnico: «He tirado a la luna. Muy alto», dijo mientras se iba mosqueado. Fue su segundo penalti fallado en lo que va de temporada después de que tampoco acertase contra el Betis después de que se lo parase Álvaro Valles. De hecho, el Real Madrid perdió tres puntos, ya que hubiese significado el empate si lo hubiese metido.

«HE TIRADO A LA LUNA. MUY ALTO» 😂 La reacción de Kylian Mbappé a su penalti fallado #TRENDING https://t.co/w0zujE86y0 — DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2026

Mbappé sumaba cuatro jornadas consecutivas marcando gol en la Liga. Pese a su asistencia a Bellingham, que significó en el empate, el delantero francés se marchó sin parar de pensar en cómo pudo haber cometido un error tan impropio en él. Ahora, su mente está puesta en el partido de Champions de este martes contra el PSV, donde no quiere fallar.