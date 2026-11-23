La convocatoria del Real Madrid para recibir al PSV en la quinta jornada de la fase liga de la Champions tiene cuatro ausencias. Endrick se queda fuera después de no participar en el último entrenamiento y se suman a los lesionados Rodrygo y Asencio y a Mendy, que no está inscrito en la máxima competición continental. Mourinho dispone del resto de la plantilla para afrontar el encuentro en el Santiago Bernabéu. Duimfries, con un golpe, sí está en la lista.

El portugués cuenta con Tchouaméni y Bernardo Silva, que han dejado atrás los problemas físicos que condicionaron su regreso del parón. La presencia de ambos mantiene sus alternativas en el centro del campo y le permite elegir cómo organizar una zona fundamental para el equilibrio del equipo.

En ataque está Vinicius, cuya titularidad ya adelantó el entrenador. El brasileño afronta una nueva oportunidad para recuperar protagonismo y trasladar su desequilibrio al juego del Real Madrid. Mourinho cuenta también con Mbappé, Bellingham y Diomande entre sus opciones ofensivas para el compromiso europeo.

Endrick se suma a las ausencias

La novedad entre los ausentes es la de Endrick. No participó en la última sesión preparatoria. El brasileño sufre una lesión en el abductor de la pierna izquierda y estará tres semanas de baja. El Real Madrid pierde así una alternativa para el ataque, tanto para confeccionar el once como para buscar soluciones desde el banquillo.

Sus ausencias se añaden a las de Rodrygo y Asencio, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. El atacante brasileño y el central siguen sin estar disponibles y tampoco podrán ayudar al equipo contra el PSV.

El caso de Mendy responde a una circunstancia diferente. El lateral francés se entrena con sus compañeros y participó en la preparación del partido, pero no está inscrito en la Champions. Por ese motivo, Mourinho no puede incluirle en la lista para este encuentro.

Con esas cinco ausencias, el Real Madrid vuelve a centrarse en la competición europea después del compromiso liguero contra el Celta. El técnico mantiene al resto de sus efectivos disponibles para buscar una nueva victoria en el Bernabéu.

Convocatoria del Real Madrid