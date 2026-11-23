Thibaut Courtois compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions que enfrentará al Real Madrid con el PSV. El portero belga analizó el momento que atraviesa el conjunto blanco, respondió a los pitos del Santiago Bernabéu y defendió a Vinicius, al que considera fundamental para que el equipo pueda luchar por todos los títulos. También tuvo palabras de elogio para José Mourinho y Carlos Espí, además de pronunciarse sobre su lugar en la historia del madridismo.

Courtois comenzó mostrando su satisfacción por haber ampliado su contrato con el Real Madrid. «Estoy muy feliz y orgulloso de haber renovado un año más. Estoy contento y sano. No es fácil llegar lejos, pero tras dos años sin ganar queremos hacerlo», aseguró el guardameta.

El belga también respondió a la pregunta de si se considera el mejor portero de la historia del Real Madrid. Courtois evitó colocarse por encima de otras leyendas del club, aunque reivindicó su trayectoria. «No lo tengo que decir yo. Por trayectoria estaré ahí arriba, pero han pasado muchos porterazos. Cada época es diferente. Son los madridistas los que tienen que decidir, pero estoy orgulloso de formar parte de la historia del Real Madrid», afirmó.

Uno de los asuntos más destacados de su comparecencia fueron los pitos que recibió el equipo durante el encuentro contra el Celta. Courtois defendió el derecho de los aficionados a expresar su descontento, aunque reconoció que los silbidos no siempre ayudan a los futbolistas. «Los aficionados pagan mucho dinero para venir a vernos y se pueden expresar. No siempre los pitos ayudan, eso está claro. Le haces dudar más al jugador. Pero los tomamos con calma y respeto», explicó.

El portero también admitió que el Real Madrid no ofreció su mejor versión ante el conjunto gallego. «Contra el Celta no estuvimos bien y la afición lo puede hacer saber. Luego nos apoyaron para remontar», recordó.

Courtois también habló de Vinicius, que atraviesa un momento complicado en este inicio de temporada. El belga salió en defensa de su compañero y destacó su capacidad para reconocer los errores y trabajar para recuperar su mejor nivel. «Le ayudaremos porque es un chico feliz que hace autocrítica. Es muy difícil y a lo mejor este año le cuesta un poco más, pero el otro día le vi bien. Cuando Vinicius disfruta con la pelota juega mejor. Si queremos pelear por todo necesitamos al mejor Vinicius», aseguró.

El guardameta también analizó la evolución del equipo desde la llegada de Mourinho y reconoció que el vestuario necesitó tiempo para adaptarse a las ideas del portugués. «Queríamos encontrar un poco cómo quería jugar el míster. La clave era creer más y lo de Roma fue un punto de inflexión para cambiar un aspecto normal. Ese día nos dimos cuenta de que no somos los once en el campo», explicó.

Courtois, que ya coincidió con Mourinho en el Chelsea, destacó la evolución del entrenador portugués con el paso de los años. «Le conozco de cuando tenía 22 años. Se toma algunas cosas con más tranquilidad. Habla claro y es lo que le va bien al equipo. Es un gran entrenador y espero que ganemos títulos», afirmó.

El belga también recordó una curiosa anécdota de su etapa en Londres. «Con Mourinho en el Chelsea, me rompí un dedo y estaba en el banquillo porque me decía que me prefería en el banquillo porque imponía más que un joven», desveló.

Otro de los protagonistas de la rueda de prensa fue Carlos Espí, que está aprovechando sus oportunidades en el primer equipo. Courtois elogió su mentalidad y su capacidad para responder a la exigencia de Mourinho. «No es fácil entrar poco y coger la oportunidad. Eso dice mucho de su mentalidad. Es muy humilde, trabajador y fuerte. No piensas que tenga 20 años», destacó.

Por último, Courtois reivindicó la importancia de los porteros y reconoció que le gustaría ver a uno ganar el Balón de Oro. «Los equipos saben la importancia de los porteros. Es difícil, pero ojalá en algún momento lo pueda ganar un portero», concluyó.