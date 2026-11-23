La Liga ha hecho oficiales los horarios de la jornada 16 de Primera División, que se disputará entre el viernes 11 y el lunes 14 de diciembre. El Real Madrid recibirá a Osasuna el domingo 13 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, en el encuentro que cerrará la jornada dominical. Los hombres de José Mourinho afrontarán así un nuevo compromiso liguero ante su afición en la recta final del año 2026, con el objetivo de seguir sumando puntos en la pelea por el campeonato.

Por su parte, el Barcelona visitará al Málaga el sábado 12 de diciembre a las 18:30 horas en La Rosaleda, por lo que los azulgranas jugarán un día antes que el Real Madrid. El Atlético de Madrid también disputará su encuentro el domingo, cuando recibirá al Valencia a las 14:00 horas en el Metropolitano. La jornada arrancará el viernes 11 de diciembre con el Elche-Sevilla (21:00 horas), mientras que el Espanyol-Celta será el encargado de poner el punto final el lunes 14 de diciembre, también a las 21:00 horas.

El Real Madrid-Osasuna será el último encuentro en el Bernabéu del conjunto blanco antes del parón navideño. La jornada 16 será la penúltima de 2026, ya que el campeonato todavía tendrá una fecha más durante el fin de semana del 20 de diciembre. De esta manera, el equipo de Mourinho buscará cerrar el año de la mejor manera posible, con un calendario exigente en el que cada punto será importante para mantenerse en la lucha por el título de Liga.