Nuevo susto tremendo de Musiala: se desmaya por segunda vez en dos partidos consecutivos

Jamal Musiala ha hecho saltar todas las alarmas con dos desmayos consecutivos. El centrocampista del Bayern de Múnich se desplomó el 15 de agosto en un amistoso contra el Leipzig, tres días después, ha vuelto a perder el conocimiento en un encuentro frente al Heidenheim. Este tipo de episodios dejan al mundo del fútbol completamente paralizado, aunque parece que de nuevo ha vuelto a quedarse en un susto.

El alemán ha podido salir del campo por su propio pie para dirigirse a los vestuarios. Sin embargo, la situación es verdaderamente preocupante. En esta ocasión, llevaba menos de 10 minutos en el campo. El resto de jugadores hicieron una especie de corro para evitar imágenes desagradables. Finalmente, el encuentro se ha reanudado y el equipo ha ganado 4-2.

Jamal musiala, Bayern Münih’in bugün oynadığı maçta da baygınlık geçirdi. https://t.co/W7cwZTuOlF pic.twitter.com/XYNwk3NbYs — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 18, 2026

El Bayern explicó que el primer desmayo de Musiala fue provocado por las altas temperaturas y la deshidratación, en un partido que se jugó a más de 30ºC. En aquella ocasión, su compañero Ismael Saibari consiguió agarrarle antes de que su cabeza golpeara el suelo. El club tendrá que estudiar a fondo el estado de salud del futbolista antes de volver a sacarlo al terreno de juego.

El centrocampista ha estado varios minutos tendido en el campo. El contexto del partido es muy relevante, ya que en esta ocasión el clima era mucho más favorable. Las temperaturas en Heidenheim han estado entre los 17 y los 20ºC. Por lo tanto, en esta ocasión no se debería atribuir el episodio a un golpe de calor.

El Bayern de Múnich tiene que proteger a Musiala

La competición nunca para, pero la salud sigue siendo lo más importante. Evidentemente, este tipo de situaciones siempre pueden ocurrir, pero la prevención es clave. Los especialistas del club alemán deberán detectar por qué razón el jugador se ha desmayado dos veces en cuatro días. Además, tendrán que examinarle a fondo antes de que vuelva a los entrenamientos.