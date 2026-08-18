La impactante reaparición de un ex del Bayern y del Borussia Dortmund: su estado físico a los 30 años está dando que hablar

Niklas Süle ha vuelto a calzarse las botas apenas unos meses después de anunciar su retirada del fútbol profesional, aunque lo ha hecho en un escenario completamente diferente al que estaba acostumbrado. El defensa alemán de 30 años ha reaparecido con el SV Tiefenbach, un modesto equipo de la Kreisliga en Baden-Württemberg, equivalente a la novena categoría del fútbol alemán, y su debut no pudo ser más llamativo: derrota por 2-7 frente al SG Kirchardt, un rival recién descendido de la Landesliga, pero con gol del propio Süle, que marcó de cabeza para poner el 2-6 en el marcador.

La imagen del ex jugador del Bayern de Múnich y del Borussia Dortmund sobre un terreno de juego de fútbol amateur ha sorprendido especialmente por el contraste con su pasado reciente. Acostumbrado a disputar partidos de Bundesliga, Champions League y grandes citas internacionales, Süle apareció ahora ante unos 500 espectadores y en un estado físico que ha llamado mucho la atención en redes sociales y medios de comunicación.

Niklas Süle había sido objeto de numerosos comentarios relacionados con su condición física durante los últimos años de su carrera profesional. El jugador, de enorme envergadura, ha tenido que convivir además con un importante historial de lesiones. En la temporada 2025/26 sufrió problemas musculares, molestias en la espalda, una lesión en un dedo del pie, una dolencia en el muslo y, finalmente, un problema de rodilla en abril. El último episodio fue especialmente importante y decidió que había llegado el momento de abandonar el fútbol profesional.

Niklas Süle em ação pelo SV Tiefenbach, da Kreisliga Baden-Württemberg (9ª divisão) e ainda fez 1 gol. 📸 Badische Neueste Nachrichten pic.twitter.com/549qQ6JmYh — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) August 17, 2026



Süle anunció en mayo su retirada con solo 30 años. Durante su trayectoria disputó cerca de 300 partidos en la Bundesliga, fue internacional con Alemania en 49 ocasiones y vivió algunas de las noches más importantes del fútbol europeo. Con el Bayern conquistó cinco Bundesligas y la Champions League de 2020, además de otros títulos nacionales e internacionales, antes de fichar por el Borussia Dortmund en 2022.

Ahora, sin embargo, su relación con el fútbol ha cambiado por completo. Su llegada al SV Tiefenbach responde principalmente a sus vínculos personales con el club, pues dos de sus mejores amigos juegan allí y uno de ellos es además el entrenador, Jason Walzel. El propio Niklas Süle explicó que después de 13 años como profesional quería disfrutar del fútbol desde otra perspectiva, lejos de los negocios, la presión y las exigencias del máximo nivel. Físicamente, queda claro que nada tiene que ver cuando hace unos meses era un profesional, porque ha ganado unos kilos, pero el jugador ya no tiene esa presión y lo que quiere ahora es disfrutar del balón.