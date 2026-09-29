Última hora del Consejo de Ministros, decreto Maricarmen, acampada en Sol y actualidad política, en directo
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Sumar mantiene abierta la negociación con el PSOE sobre el real decreto ley de vivienda, que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Ministros, y sostiene que el acuerdo «todavía no está cerca», al persistir discrepancias sobre medidas que considera imprescindibles, entre ellas la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación del alquiler de habitaciones.
La formación minoritaria del Gobierno afirma que aún quedan «elementos imprescindibles» en discusión para cerrar un acuerdo con el PSOE y que están incluidas en el borrador que ha enviado este lunes al Ministerio de Vivienda, según trasladaron desde Sumar a última hora del lunes.
En concreto, Sumar reclama que el texto contenga la regulación del alquiler de habitaciones y la renovación automática de los contratos, en línea con las demandas planteadas por el Sindicato de Inquilinas. En este sentido, han advertido que «rebajar la ambición del texto no es una opción» y que «debe estar a la altura de lo que pide la gente».
Por su parte, Junts ha advertido de que el Gobierno «se está alejando del acuerdo» alcanzado en los últimos días y poniendo «en peligro» las soluciones en materia de vivienda.
Almeida aplaude el acuerdo por Maricarmen: «El Ayuntamiento siempre está en la solución»
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado que el Ayuntamiento «siempre está en la solución» tras el acuerdo alcanzado este lunes entre la propiedad de la vivienda y los representantes de Maricarmen para formalizar un nuevo contrato de arrendamiento que la permita regresar a su casa tras recibir el alta hospitalaria.
«Frente a todos aquellos que generan problemas, que prefieren las trabas a las soluciones, el Ayuntamiento de Madrid siempre va a estar en la solución», ha señalado el alcalde, quien ha enmarcado el acuerdo en el servicio municipal de intermediación para facilitar el alquiler y ofrecer garantías a los propietarios ante posibles impagos o desperfectos.
Se retrasa el Consejo de Ministros
Se ha retrasado el inicio del Consejo de Ministros, previsto inicialmente para las 09:30 horas, debido a que el PSOE y Sumar continúan negociando y siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el decreto de vivienda.
La Policía acordona la Real Casa de Correos
La Policía Nacional ha acordonado a última hora de la noche la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para mantener alejados del edificio a los participantes en la acampada.
Mónica García avisa de que Sumar no avalará un RD de vivienda que se quede «a medias», pero descarta salir del Gobierno
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avisado este martes que Sumar no va a aceptar un decreto de vivienda que se quede «a medias», aunque ha descartado salir del Gobierno ya que son ellos los que «empujan» al PSOE para que se «mueva» y atienda a las demandas sociales. Además, ha abierto la posibilidad de que finalmente acepten una división en varios decretos para facilitar el acuerdo.
«Nosotros empujamos desde el Gobierno, yo creo que el Partido Socialista no se hubiera movido en ningún caso en materia de vivienda, en la dirección en la que nosotros queremos que se mueva, si no estuviéramos dentro del Gobierno», ha señalado Mónica García, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre una eventual salida de Sumar del Ejecutivo si no hay acuerdo en el Consejo de Ministros de este martes.
Comienza el Consejo de Ministros
Ha comenzado el Consejo de Ministros, presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sin ningún acuerdo sobre el real decreto ley de vivienda.
Una treintena de inmigrantes logra escapar del cordón policial en Benítez durante el traslado al CATE de Ceuta
Un grupo de entre 20 y 30 inmigrantes ilegales ha escapado del cordón policial formado en el asentamiento chabolista de la Playa Benítez, donde ha comenzado esta mañana el traslado al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para filiarlos.
La Policía Nacional había ordenado en fila a los entre 300 y 400 inmigrantes que pernoctaban en la playa antes de acompañarlos a los autobuses que los transportarían hacia el CATE, ubicado en las naves del Tarajal.
Un grupo de en torno a una treintena de migrantes ha echado a correr por la playa en dirección al centro de la ciudad. Varios agentes los han perseguido, aunque solo han logrado atrapar a menos de media decena.
El Papa ante el desahucio de Maricarmen: «Tenemos que exigir a los líderes políticos que busquen soluciones»
El Papa León XIV ha hecho este lunes un llamamiento a exigir a los líderes políticos soluciones ante los problemas de vivienda para evitar que se generen situaciones como la de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada la semana pasada en Madrid y cuyo caso ha llevado a convocar protestas en distintos puntos de España.
En un vuelo a Roma procedente de Metz (Francia), donde ha realizado su quinto viaje apostólico, el Pontífice ha ofrecido una rueda de prensa a los periodistas, que le han preguntado su opinión sobre la «especulación inmobiliaria», poniendo de ejemplo a Maricarmen.
Aunque León XIV ha reconocido no conocer su caso, se ha cuestionado cuál es «el problema en el sistema que permite que una anciana sea echada de su casa».
Los más de 1.000 acampados en Sol amanecen a la espera de la aprobación del real decreto
Cerca de 1.000 personas amanecen este martes en la Plaza del Sol, donde llevan acampadas ya tres noches en protesta por la situación de la vivienda y la expectación por el real decreto que se pretende aprobar en el Consejo de Ministros.
Aunque hay quienes temen que dicho decreto sea «a media agua», por lo que, tras una asamblea entre distintas organizaciones sindicales, los manifestantes decidieron el lunes por la noche que seguirán su acampada indistintamente del resultado que salga del ejecutivo.
«No es acampar por acampar. Es reivindicar. Está muy bien que a Maricarmen le devuelvan el piso, pero hacen falta más medidas», ha señalado uno de los acampados.
Sumar dice que el acuerdo con el PSOE no está cerca por la falta de renovación automática de alquileres
Sumar mantiene abierta la negociación con el PSOE sobre el real decreto ley de vivienda, que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Ministros, y sostiene que el acuerdo «todavía no está cerca», al persistir discrepancias sobre medidas que considera imprescindibles, entre ellas la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación del alquiler de habitaciones.
Almeida y Urbagestión alquilarán la vivienda a Maricarmen por un precio que no supera el 30% de sus ingresos
Urbagestión Desarrollo e Inversión, la empresa que ha comprado la vivienda en la que Maricarmen vivía de alquiler, ha acordado con la representación legal de la afectada firmar un contrato de arrendamiento para que la anciana regrese a su piso del Retiro.
La Policía vuelve a intervenir en la playa Benítez para seguir con desalojo de ilegales
La Policía Nacional está interviniendo desde primera hora de este martes en la playa de Benítez de Ceuta para continuar con el desalojo de los inmigrantes ilegales que ocuparon los espacios más próximos a la planta desaladora.
En el operativo policial intervienen decenas de efectivos del cuerpo policial para continuar con la actuación que se inició el pasado fin de semana contra este asentamiento situado junto a la playa del Trampolín.
El Gobierno busca cerrar el acuerdo para el decreto de la Vivienda
El Gobierno busca cerrar un acuerdo con sus socios para aprobar este martes en el Consejo de Ministros el decreto de Vivienda. Ello, mientras las protestas van a más. La Puerta del Sol sigue ocupada por cientos de personas acampadas.
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PSE advierte a Podemos que «se la juega» en el Decreto de Vivienda porque puede ser «el jugador número 12 de la derecha»
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido a Podemos de que «se la está jugando» con su postura sobre el Decreto en materia de vivienda porque «puede ir muy de izquierdas y terminar convirtiéndose en el jugador número 12 de la derecha y la extrema derecha». Asimismo, ha dicho respetar «mucho» la acampada en Sol pero ha lamentado que «algunos han tenido los ocho años de gobierno de Mariano Rajoy las tiendas de campaña guardadas en el garaje».
En una entrevista concedida a Onda Vasca, Andueza ha esperado que finalmente haya acuerdo para aprobar el Real Decreto con medidas en materia de Vivienda «no sólo en el Consejo de Ministros, sino que posteriormente sea ratificado en el Congreso de los Diputados».