Última hora del Consejo de Ministros, decreto Maricarmen, acampada en Sol y actualidad política, en directo

Sumar mantiene abierta la negociación con el PSOE sobre el real decreto ley de vivienda, que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Ministros, y sostiene que el acuerdo «todavía no está cerca», al persistir discrepancias sobre medidas que considera imprescindibles, entre ellas la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación del alquiler de habitaciones.

La formación minoritaria del Gobierno afirma que aún quedan «elementos imprescindibles» en discusión para cerrar un acuerdo con el PSOE y que están incluidas en el borrador que ha enviado este lunes al Ministerio de Vivienda, según trasladaron desde Sumar a última hora del lunes.

En concreto, Sumar reclama que el texto contenga la regulación del alquiler de habitaciones y la renovación automática de los contratos, en línea con las demandas planteadas por el Sindicato de Inquilinas. En este sentido, han advertido que «rebajar la ambición del texto no es una opción» y que «debe estar a la altura de lo que pide la gente».

Por su parte, Junts ha advertido de que el Gobierno «se está alejando del acuerdo» alcanzado en los últimos días y poniendo «en peligro» las soluciones en materia de vivienda.