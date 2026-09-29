Una nueva semana arranca y serán muchos los coches que a primera hora salgan a la carretera para ir a trabajar, o también, para llevar a los niños a las escuelas de manera que es importante tener en cuenta que si nos hace falta llenar el depósito, es posible que el precio de la gasolina haya variado, aunque sea ligeramente, con respecto al fin de semana. Este es a continuación, el precio de la gasolina hoy 5 de octubre con las gasolineras más baratas de Madrid.

No podemos olvidar que dependiendo de dónde repostes los precios pueden subir o bajar. Y es que no será lo mismo repostar en pleno centro de la capital que hacerlo en un municipio cercano, de modo que a partir de los datos que las gasolineras reportan al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica podemos ver a continuación dónde se localizan las gasolineras o estaciones de servicio con los precios más económicos para este lunes 5 de octubre.

Precio de la gasolina hoy 5 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos que tenemos del Geoportal ya podemos ver cuál es el precio de la gasolina hoy y dónde está más barata. Toma nota de estas localizaciones:

LISTADO

A partir de las listas mostradas ya puedes hacerte una idea de dónde repostar hoy, pero si quieres consultar en cualquier otro momento puedes hacerlo entrando tú mismo en esa herramienta de consulta que es el Geoportal y filtrar también en función del municipio que sea de tu interés o del tipo de combustible. Podrás ver además el resultado en forma de mapa como este que ahora te mostramos, a modo de ejemplo: