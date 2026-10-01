La plantilla de Airbus da luz verde al acuerdo que pone fin al conflicto en España con un 76% de los votos

La plantilla de Airbus en España ha respaldado mayoritariamente la última propuesta de la compañía, con un 76,76% de los votos a favor, frente al 20,26% que se ha pronunciado en contra. La participación se ha completado con una abstención del 2,98%, un resultado que allana el camino para poner fin al conflicto laboral en el país.

Según han confirmado fuentes sindicales, un total de 13.560 trabajadores han ejercido su derecho al voto durante las dos jornadas de consulta, celebradas entre el miércoles y el jueves, tanto de forma presencial como telemática.

De esta forma, la mayoría de empleados del fabricante han elegido aceptar la última propuesta que puso el fabricante sobre la mesa y que se negoció con el Ministerio de Industria, que plantea como principales claves el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo.

Así, a las subidas anuales, todas ligadas al IPC, se les aplicará un alza del 2%, excepto en 2029, cuyo aumento será del 1,95%.

Airbus ya calificó en su último comunicado que esta oferta era el resultado de un proceso negociador «largo, intenso y transparente» junto a la representación social, con la ambición compartida de «alcanzar una base de entendimiento común».

Este nuevo referéndum se enmarca en el conflicto laboral abierto en Airbus España, que aumentó de intensidad con las primeras movilizaciones en julio y después a finales de agosto.

Las conversaciones con la representación social arrancaron en noviembre de 2025, contabilizando 22 reuniones previas al inicio del conflicto de huelga del pasado 1 de julio.

‘Sí’ al acuerdo en el referéndum

Días previos al refréndum, el ambiente entre la plantilla estaba marcado por la tensión, ya que se encontraba en cuestionamiento el acuerdo alcanzado entre Airbus y el Ministerio de Industria. No obstante, cuando empezó el referéndum, fuentes cercanas a la situación ya aseguraron a OKDIARIO que existía entre los trabajadores una disposición favorable a poner fin al conflicto y respaldar el pacto en las urnas, «la gente es propensa a que esto acabe, es probable que gane el sí».

Para asegurar la transparencia del referéndum, la consulta ha contado con auditores de todos los sindicatos y con la intervención de la consultora externa PwC para garantizar la máxima transparencia e integridad del proceso.

En este referéndum no ha faltado la polémica, ya que el acuerdo entre Airbus y el Ministerio de Industria, al que hoy han dado luz verde los trabajadores, causó una gran controversia. En concreto, Jordi Hereu, el ministro de Industria, reunió a Airbus y a varios sindicatos para tratar de desbloquear la huelga. Sin embargo, en este encuentro no participaron CGT ni ÚTIL, pese a formar parte junto a UGT del comité de huelga.