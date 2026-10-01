Sócrates y su irónica reflexión sobre el matrimonio: «Cásate; si das con una buena mujer, serás feliz; si no, te volverás filósofo»

Sócrates convirtió la filosofía en una forma de observar la vida cotidiana y cuestionar aquello que parecía evidente. Entre las reflexiones que se le atribuyen, destaca una especialmente irónica sobre el matrimonio. «Cásate; si por casualidad das con una buena mujer, serás feliz; si no, te volverás filósofo». Una frase que plantea, con humor, que tanto las experiencias felices como las difíciles pueden terminar dejando una enseñanza.

La ironía detrás de la frase

La reflexión de Sócrates presenta el matrimonio como una especie de elección con dos posibles consecuencias. Si la relación funciona, la persona encuentra felicidad, pero si aparecen problemas, tendrá que aprender a convivir con ellos y, en el proceso, desarrollar una mayor capacidad para comprender la vida y a quienes la rodean.

Ese tono irónico encaja con la manera en la que las fuentes antiguas presentan a Sócrates, un filósofo que utilizaba preguntas, comparaciones y conversaciones cotidianas para poner a prueba las ideas de sus interlocutores. Para él, la filosofía no consistía únicamente en estudiar conceptos abstractos, sino también en examinar la propia existencia y reconocer aquello que todavía se desconocía.

Sócrates y Xantipa

La relación entre Sócrates y el matrimonio aparece además en los textos de Jenofonte, especialmente cuando habla de su esposa Xantipa. En El banquete, Antístenes pregunta al filósofo por qué continúa casado con una mujer cuyo carácter describe como especialmente difícil.

Sócrates responde mediante una comparación con los caballos. Explica que alguien que quiere convertirse en un buen jinete no debería limitarse a montar animales tranquilos, sino enfrentarse precisamente a los más difíciles. Si consigue dominarlos, estará preparado para manejar prácticamente cualquier otro caballo.

La anécdota de Sócrates muestra cómo el filósofo podía convertir una dificultad doméstica en una reflexión sobre el aprendizaje. Las circunstancias incómodas no tenían por qué ser únicamente obstáculos, ya que también podían convertirse en una oportunidad para desarrollar paciencia, carácter y conocimiento de uno mismo.