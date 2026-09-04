El conflicto laboral en Airbus España continúa escalando y ya ha llevado la tensión hasta el Ministerio de Industria. La actual huelga indefinida comenzó el 25 de agosto, pero el conflicto viene de mucho antes: las movilizaciones se iniciaron el 1 de julio, con semanas de paros y negociaciones que no lograron cerrar un acuerdo definitivo.

La situación afecta al conjunto de la actividad de Airbus en España, una compañía con alrededor de 15.000 trabajadores repartidos entre sus centros de Getafe, Illescas, Albacete, Cádiz y Sevilla. El conflicto tiene un importante componente económico: la plantilla reclama recuperar poder adquisitivo perdido, además de mantener y mejorar condiciones relacionadas con el teletrabajo y otros derechos laborales.

Durante las últimas semanas se han sucedido las reuniones y los intentos de mediación en el SIMA, pero sin conseguir desbloquear la situación. La plantilla rechazó suspender temporalmente la huelga con más de un 81% de los votos, mientras que las diferencias entre la empresa y los sindicatos han ido aumentando.

El Gobierno se planta ante la tensión

El conflicto se ha complicado todavía más después de que Airbus cerrara la mesa de negociación con los sindicatos convocantes de la huelga —CGT, UGT y ÚTIL— y mantuviera contactos por otra vía con sindicatos no convocantes. Esta situación ha provocado un nuevo choque entre las partes y ha llevado incluso al comité de huelga a estudiar acciones legales.

Ante esta escalada y la preocupación por el impacto que la situación puede tener sobre la actividad industrial y el futuro del sector aeroespacial en España, el Gobierno ya había abierto la puerta a intervenir como mediador.

Tras los diferentes intentos de acercamiento entre las partes y ante la falta de un acuerdo que permita poner fin al conflicto, el Ministerio de Industria ha decidido ahora mover ficha y convocar a la representación sindical.

Según ha informado SIPA, el comunicado trasladado a los trabajadores señala «El Ministerio de Industria convoca a todos los sindicatos con representación en Airbus a una reunión mañana viernes 5 de septiembre a las 12:30 horas.»

Ahora, todas las miradas están puestas en esta reunión que comienza en una hora y que busca dar una salida al conflicto que mantiene movilizada a la plantilla de Airbus.