Airbus ha pedido un respiro al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para poder analizar el estado del conflicto laboral. Además, el fabricante de aviones ha solicitado a los sindicatos que participen en las negociaciones para que se logre alcanzar toda la representación legal de trabajadores.

La compañía lleva meses tratando de sofocar el problema. El pasado lunes, los centros de Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla) decidieron no suspender los paros con el 81,2% de los votos presenciales en las asambleas, es decir, unos 1.000 empleados de un total de 15.000 en el país. Por su parte, un 16,4% eligió lo contrario, además de un 2,4% de abstención.

El miércoles, la empresa reiteró en un comunicado su compromiso con la negociación y la consecución de la «paz social» para superar el conflicto actual en sus plantas españolas.

Pausa de Airbus

Ahora, este mismo jueves ha tenido lugar una nueva reunión de mediación en el contexto de la mesa restante. En ella, fuentes sindicales afirmaron a EP que Airbus presentaría una nueva oferta.

Dichas fuentes han asegurado que Airbus ha pedido una pausa, después de que ayer anunciara el cierre de la mesa de negociación con los representantes convocantes de la huelga, CGT, UGT y ÚTIL, y continuara en un segundo cauce con el resto de sindicatos no vinculados a las movilizaciones, es decir, CCOO, SIPA y ATP.

Las claves económicas de la actual propuesta encima de la mesa, presentada la semana pasada, se basaban en ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo, entre otras medidas.

La dirección subrayó que su prioridad estratégica sigue siendo preservar «la estabilidad de la compañía», velar por el bienestar y la seguridad de sus trabajadores, y asegurar el futuro de su actividad industrial y de su peso dentro de la estructura global de Airbus.

Para la empresa, la duración del conflicto con la convocatoria ya de dos huelgas desde julio ha provocado una situación «crítica» para el negocio. También reconoció recientemente que ha recibido «claros» mensajes de «preocupación» de diferentes clientes y partes interesadas que «necesitan continuidad de negocio y fiabilidad».

Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, se pronunció el martes al mostrarse «preocupado» por la situación, al advertir de que está en juego el futuro del sector en España: «No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años».

En su intervención, además, avanzó la posibilidad de mediación por parte del Ejecutivo o del titular de su departamento, Jordi Hereu, en caso de que el conflicto no avance, además de reclamar celeridad para resolver el conflicto «cuanto antes».