Pedro Pascal, actor (51 años): «Acepta los errores como parte del proceso; no hay crecimiento si te quedas siempre en tu zona de confort»

Pedro Pascal es actualmente uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión, pero su éxito internacional llegó después de años de pequeños papeles, trabajos teatrales y una carrera construida lentamente. Antes de convertirse en protagonista de grandes producciones como The Last of Us o The Mandalorian, el actor pasó buena parte de su trayectoria buscando oportunidades y aceptando proyectos muy diferentes. «Acepta los errores como parte del proceso; no hay crecimiento si te quedas siempre en tu zona de confort» resume una filosofía de vida relacionada con una carrera en la que probar cosas nuevas, asumir riesgos y enfrentarse a situaciones desconocidas han sido constantes.

Los años antes de la fama

Pedro Pascal nació en Santiago de Chile en 1975 y su familia se trasladó a Estados Unidos cuando él era niño. Allí comenzó a formarse como actor y desarrolló buena parte de su carrera profesional en Nueva York, especialmente en el teatro. Durante años apareció en pequeños papeles televisivos mientras intentaba abrirse camino en una industria especialmente competitiva.

El propio Pedro Pascal ha explicado que durante mucho tiempo tuvo una trayectoria profesional mucho menos visible que la actual. En una entrevista recordó aquellos años de trabajo constante antes de convertirse en una estrella internacional. Su salto definitivo llegó con papeles como Oberyn Martell en Juego de Tronos y Javier Peña en Narcos.

Salir de lo conocido

La idea de abandonar la zona de confort adquiere especial relevancia al observar la evolución de su carrera. Pedro Pascal pasó del teatro a la televisión y posteriormente a grandes producciones cinematográficas y franquicias internacionales. En lugar de construir toda su trayectoria alrededor de un único tipo de personaje, fue incorporando registros muy diferentes.

Los errores también forman parte del trabajo

En cualquier carrera artística, no todos los proyectos pueden tener el mismo resultado. Una investigación publicada sobre las trayectorias profesionales de artistas, científicos y directores analizó precisamente cómo los periodos de gran impacto suelen aparecer después de diferentes etapas de producción y experimentación. El estudio encontró que las denominadas rachas de trabajos especialmente exitosos aparecen en distintos momentos de las carreras y no necesariamente al principio.

En el caso de Pedro Pascal, la evolución fue igualmente progresiva. Antes de sus grandes papeles, trabajó durante años en producciones de menor repercusión. Esa etapa permitió acumular experiencia y afrontar posteriormente proyectos con mayores exigencias. El aprendizaje profesional no depende únicamente de los éxitos, sino también de la capacidad de enfrentarse a trabajos que obligan a adquirir nuevas herramientas.